Россия пытается заставить США пойти на уступки по отношению к Украине: в ISW раскрыли план агрессора

Военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается заставить Соединенные Штаты пойти на уступки по Украине. В обмен на это Кремль обещает Вашингтону нормализацию американо-российских отношений.

Видео дня

В этом контексте россияне возобновляют использование риторики контроля над ядерным оружием. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Москва пытается давить на Штаты

Накануне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о новом договоре о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года. Украинофоб повторил предложение диктатора Владимира Путина о неформальном согласии соблюдать условия СНВ-3 еще в течение года после его истечения, но только если Соединенные Штаты поступят так же.

Медведев заявил, что Соединенные Штаты не отреагировали на это предложение и что перспективы более широкого американо-российского сотрудничества в области контроля над вооружениями зависят от принятия предложения Путина.

Также он подчеркнул, что РФ и США должны сначала нормализовать двусторонние отношения, прежде чем Россия сможет сотрудничать в двусторонних мерах по контролю над вооружениями. Медведев высказал завуалированные угрозы, если Соединенные Штаты не переключат свое внимание с мирных усилий на нормализацию двусторонних отношений между США и Россией, как того желает Кремль.

В своем пропагандистском интервью украинофоб предупредил, что другие государства могут стремиться к обладанию ядерным оружием в отсутствие стабильности. Медведев подчеркнул, что Россия будет противодействовать любым угрозам своей безопасности, и упомянул баллистические ракеты "Буревестник" и "Орешник", а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон".

Ядерный шантаж в контексте войны против Украины

Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники неоднократно демонстрировали, что Кремль не отступает от своих первоначальных требований войны против Украины и намерен достичь своих целей военным путем, если это невозможно сделать дипломатическим путем.

Кремлевские чиновники часто подчеркивали свою приверженность требованиям России в ходе важных переговоров, в том числе после американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года и недавних трехсторонних переговоров 23-24 января в Абу-Даби.

Аналитики ISW отметили, что Кремль пытается использовать перспективу улучшения двусторонних американо-российских отношений, чтобы отвлечь Соединенные Штаты от мирных усилий с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе 2025 года, и начал использовать договор СНВ-3 в этих усилиях летом-осенью 2025 года.

Эксперты подчеркнули, что Кремль стремится убедить США пойти на уступки российским требованиям по Украине в обмен на улучшение двусторонних американо-российских отношений. Москва также может стремиться подтолкнуть Соединенные Штаты к отказу от мирного процесса в Украине без завершения мирного урегулирования в обмен на переговоры по стратегическим вооружениям, тем самым позволив России продолжать войну беспрепятственно и без давления со стороны США с целью принятия существенных уступок.

Напомним, в Кремле заявляют, что ожидать быстрых договоренностей после встречи в ОАЭ было бы ошибкой, ведь на повестке дня – принципиальные и сложные вопросы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после трехсторонних переговоров в Абу-Даби количество проблемных вопросов уменьшилось. В то же время он отметил, что позиция Украины относительно территориальной целостности не претерпела никаких изменений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!