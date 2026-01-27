Справедливый мир должен предусматривать привлечение России к ответственности, – Мельник в Совбезе ООН

В основе справедливого мира для Украины должно быть привлечение России к ответственности за преступления, совершенные за годы полномасштабной войны. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке в понедельник.

Видео дня

По информации Укринформа, во время выступления Мельник отметил, что в международных дискуссиях все чаще звучит тезис о якобы необходимости отложить вопрос справедливости ради переговоров. Он привел аргументы, которые обычно звучат в таких случаях, и прямо их опроверг.

Заседание прошло в формате открытых дебатов и было посвящено усилению верховенства права для поддержания международного мира и безопасности. Участие в нем приняла украинская делегация, которая представила свою позицию относительно роли справедливости в достижении мира.

Дипломат заявил, что исторический опыт доказывает обратное, и привел примеры международных трибуналов. "Справедливость и ответственность не являются препятствиями для мира", – отметил он, добавив, что именно правосудие способно остановить насилие и создать условия для длительного мира.

Аргументы и история

В своем выступлении Мельник остановился на распространенном утверждении, что привлечение виновных к ответственности может усложнить переговорный процесс. По его словам, такой подход не выдерживает проверки временем.

Он напомнил о Нюрнбергском процессе и других международных судебных механизмах, которые, несмотря на опасения, не помешали восстановлению мира после масштабных конфликтов. Наоборот, эти решения заложили основу для стабильности и предотвращения повторения преступлений.

Мельник подчеркнул, что отказ от справедливости создает опасный прецедент. И это, по его словам, особенно заметно в случае российской агрессии против Украины, которая сопровождается системными нарушениями международного гуманитарного права.

Преступления против гражданских

Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что российское вторжение сопровождается массовыми преступлениями против гражданского населения на временно оккупированных территориях. Он упомянул массовые убийства, в частности в Буче, принудительные депортации, пытки и сексуальное насилие.

По словам дипломата, эти действия не являются единичными случаями, а составляют часть целенаправленной политики. Он отметил, что такие преступления имеют все признаки преступлений против человечности и требуют правовой оценки на международном уровне.

Отдельно Мельник обратил внимание на системные удары России по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, это привело к тому, что целые города остались без света, тепла и воды, а миллионы людей оказались в условиях гуманитарного кризиса.

Ответственность как основа

В своем выступлении Мельник задал риторические вопросы о возможности переговоров на фоне преступлений такого масштаба. Он отметил, что игнорирование нарушений международного права не может стать фундаментом для устойчивого мира.

Дипломат подчеркнул, что все виновные в преступлении агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности должны быть привлечены к ответственности. По его словам, выборочного правосудия или иммунитета для отдельных лиц быть не может.

По убеждению Мельника, именно верховенство права является ключевым условием долговременного мира. Он отметил, что мир без справедливости остается временным, тогда как мир, основанный на ответственности, имеет шанс быть длительным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Андрей Мельник обратился к членам Совета Безопасности и опроверг утверждение Москвы о якобы атаке на одну из резиденций Путина, которой Кремль пытался оправдать применение ракеты типа "Орешник".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!