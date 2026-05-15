Совет Украина-НАТО соберется за ужином в Швеции: когда и какая программа встречи

Очередная встреча Совета Украина-НАТО пройдет в формате неформального ужина министров иностранных дел стран-членов Альянса. В целом мероприятие рассчитано на два дня, 21 и 22 мая, оно состоится в Хельсингборге, Швеция.

Большая часть встречи пройдет в так называемом дворце Софиеро. Именно так указано в обнародованной программе мероприятия.

Дворец Софиеро – это бывший дворец шведской королевской семьи, расположенный в пяти км к северу от Хельсингборга. Сегодня это большой музыкально-ресторанный комплекс.

Программа мероприятия

Так, в первый день встречи, в 17.15 начнется "прием для министров иностранных дел", во время которого и состоится"неформальный ужин для членов Совета НАТО-Украина, организованный министром иностранных дел Швеции, ее величеством госпожой Марией Мальмер Штенергард, в присутствии Их Величеств Короля Швеции Карла XVI Густава и Королевы Сильвии и премьер-министра Швеции, Его Величества господина Ульфа Кристерссона".

Планируется, что министры сделают совместное фото и произнесут приветственные речи. Общение с представителями СМИ не предусмотрено (хотя в НАТО обещают впоследствии обнародовать все стенограммы встречи).

На второй день запланирована только одна сессия встречи Североатлантического совета. Она состоится "в формате 32" – то есть, только члены Альянса.

После этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет брифинг для прессы, и на этом встреча министров будет завершена.

О чем речь

Совет Украина-НАТО – это "орган сотрудничества" (определение самого Альянса), созданный в июле 2023 года в качестве ответа НАТО на российскую агрессию в Украине. До 2023 года функции выполняла Комиссия Украина-НАТО.

Совет "служит платформой, где члены НАТО и Украина участвуют как равноправные участники для продвижения политического диалога, усиления сотрудничества и поддержки стремлений Украины стать членом Альянса". Орган "способствует совместным консультациям, принятию решений и скоординированной деятельности", включая консультации по кризисным ситуациям между НАТО и Украиной. "Совет играет решающую роль в укреплении региональной стабильности и безопасности путем практического сотрудничества в различных секторах", отмечают в Альянсе.

Что предшествовало

Напомним, что глава Альянса Марк Рютте призвал союзников выделить на помощь Украине одинаковые суммы – по 0,25% от собственных ВВП. Таким образом можно будет аккумулировать не десятки миллиардов долларов помощи, как сейчас, а сотни.

Генеральный секретарь НАТО поднял этот вопрос на закрытом заседании послов НАТО в рамках подготовки к предстоящему июльскому саммиту альянса в Турции. Однако это предложение неожиданно встретило сопротивление со стороны некоторых крупных членов НАТО.

