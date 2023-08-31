От меня постоянно достаётся нашим зарубежным партнёрам за недостаточную помощь, но в данном случае они для меня не просто партнёры, а и союзники, больше того: Союзники.

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Из двух моих предыдущих материалов — касающихся предстоящих президентских выборов в США и возможных выборов в Украине — безусловное лидерство по числу хостов сохраняет первый ("американский"). Все у нас прекрасно знают, от кого сейчас всё в Украине зависит.

Этот же факт свидетельствует и о том, что Украина сейчас не особо партийно-политически активна: когда страна борется за выживание, ей не до внутренних дрязг. (Не считая, конечно, троллей из мордора, исправно и массово прибежавших на свою традиционную пятиминутку "мнений".)

Тем не менее, выборов, судя по всему, не избежать, хоть и война: смогли в своё время корейцы (обеспечив в разгар Корейской войны немыслимую явку более 88%!!!) — сможем и мы. Ибо не будет выборов — не будет и военно-финансовой помощи, о чём вслед за американцами весьма недвусмысленно намекнула и посол Великой Британии в Украине.

Преданность Украины своим институтам(!), справедливости и прозрачности — вот чего, по её словам, ожидают от нас в G7 и в НАТО (в странах-участниках которых правительства обязаны отчитываться перед избирателями о своей беспрецедентной помощи Украине, оказываемой ими столь масштабно впервые в истории). Институтам! Это уже не просто традиционные заклинания о борьбе с коррупцией, это — и прямо о выборах.

Кто даёт ресурсы для Победы, хочет быть уверен, что даёт их демократической стране, а иначе — пусть страна эта мирится со своими врагами (как сможет), ибо демократические готовы помогать столь мощно только демократическим. А не просто героически борющимся (что также было подчёркнуто). Важна ПРЕДАННОСТЬ демократическим ИНСТИТУТАМ. Именно в такой момент (вслед за намёками от США) и достаточно жёстко это было сказано не случайно.

Ясно, однако, и другое: внутриполитический раздрай нам в такое время не нужен категорически, и тем, что народ от него в массе своей резко отошёл, нужно дорожить. Нам нужна власть национального единства. Для чего перед выборами уважаемые элиты должны объединиться. Как это было сразу после начала войны, когда лидеры всех фракций и групп ВР вышли перед камерами и чётко заявили о единстве. Чтобы это стало возможным и перед выборами, им предстоит договариваться. Если они действительно элиты, а не говно. Договариваться по всем ключевым вопросам, включая ПЕРСОНАЛИИ, то есть весьма конкретно.

Вот тут-то им и должны помочь наши Союзники. Партнёры. Страны-спонсоры. Включая и Главную страну мира. Пусть поучаствуют. Чтобы потом не ныть точечно, пусть не постесняются помочь и конкретно поучаствовать глобально. Никто возражать не станет, так что не надо стесняться: цели у нас общие — Победа, ЕС, НАТО, Цивилизация.

Они, Союзники, дают деньги, они дают оружие, пусть помогут и договориться. В том числе по спискам. И потенциальных депутатов, и потенциальных министров. А потом уже народ скажет своё слово. С их оружием и их ресурсами отдаём жизни, с учётом их рекомендаций будем и голосовать. ЭТО — НОРМАЛЬНО.

У Украины есть Шанс.