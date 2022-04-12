Совбез ООН упрекнули душераздирающим письмом мальчика из Гостомеля убитой маме

Постоянный представитель Украины в Совете безопасности Организации Объединенных Наций Сергей Кислица вслух зачитал своим коллегам письмо 9-летнего мальчика из Гостомеля маме, которую убили российские оккупанты. Так дипломат упрекнул Совбез в том, что тот не функционирует должным образом.

Это произошло на заседании ведомства в Нью-Йорке 11 апреля, которое транслировалось на YouTube. Отметим, что написанное ребенком в марте письмо в СМИ обнародовали недавно.

"Мама, это письмо – мой подарок тебе на женский день 8 марта. Спасибо за лучшие девять лет моей жизни. Спасибо за мое детство. Ты лучшая мама на свете. Я никогда не забуду тебя. Желаю тебе удачи на небесах. Надеюсь, что ты попадешь в рай. Я постараюсь вести себя хорошо, чтобы тоже попасть в рай. Целую тебя, твой Толя", – говорится в нем.

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Кислица на Совбезе ООН сообщил коллегам, что маму этого мальчика убили российские военные, когда семья на автомобиле пыталась выехать из оккупированного Гостомеля в Киевской области. Ребенок оставался в расстрелянном авто, пока местные жители не смогли его спасти и забрать в укрытие.

По словам представителя Украины в ООН, существование этого и подобных писем свидетельствует о том, что Совет безопасности не функционирует должным образом.

"Нельзя допускать, чтобы такие письма писались. Если их пишут, значит, что-то пошло ужасным образом не так, в том числе и здесь, в ООН. Это значит, что его механизм по поддержке международного мира и безопасности не работает должным образом и должен быть исправлен", – выразил убеждение дипломат.

Он также обратил внимание на то, что исправления в этой ситуации не возможны, пока РФ разрешено пользоваться правами постоянного члена Совбеза.

"Если мы не сможем остановить Кремль, все больше и больше детей станут сиротами. Все больше и больше матерей будут терять своих детей. Сегодня – в Украине, завтра – где-нибудь еще", – заявил Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, трогательное письмо 9-летнего мальчика Толи из Гостомеля к маме в рай довело до слез тысячи украинцев. Его начали распространять в сети и звезды, подчеркивая, что из-за слов ребенка их сердце разрывается на части.