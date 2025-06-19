Совбез ООН соберется на срочное заседание после последней волны атак РФ: Сибига рассказал, чего ожидает Украина

В пятницу, 20 июня, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в ответ на последнюю волну террора и жестоких нападений России на Украину. Безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона непосредственно связана, поскольку режимы в Москве, Тегеране и Пхеньяне работают вместе, чтобы подорвать международный мир.

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Об этом глава украинского МИД сообщил в соцсети Х. Дипломат добавил, что ожидает, в частности, что члены Совета Безопасности ООН займут принципиальную позицию против российских ударов, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

"Нам нужны четкие сигналы о необходимости усиления давления на агрессора и укрепления Украины, включая дополнительные возможности противовоздушной обороны", – подчеркнул Сибига.

Министр вновь напомнил, что уже прошло 100 дней с тех пор, как Украина согласилась на предложение США о полном прекращении огня, которое могло бы проложить путь к настоящему мирному процессу. Но, к сожалению, Москва продолжает отвергать его и усиливает террор против гражданского населения. Только давление может заставить Россию выбрать мир вместо войны.

"Российская агрессия против Украины остается серьезной угрозой для глобальной стабильности. Мы должны оставаться едиными и работать вместе, чтобы противодействовать этому", – резюмировал глава украинского МИД.

Ранее Андрей Сибига заявил, что дипломатия задабривания на Российскую Федерацию не действует. Поэтому настало время еще большего давления – экономического, военного и политического. Он также отметил, что россияне так и не изменили свою риторику, но продемонстрировали миру свою еще большую неадекватность.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 17 июня, враг атаковал Киев "Шахедами", а затем и ракетами. Последствия зафиксированы в более чем двадцати локациях в восьми районах города. Погибло 28 человек. Десятки раненых.

Напомним, в Киеве среда, 18 июня, была объявлена Днем траура в связи с террористической атакой страны-агрессора РФ на гражданские объекты города. В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены любые развлекательные мероприятия.

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