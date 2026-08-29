"Сотрудничество, важное для Украины": в аппарате Федорова ответили на обвинения в связи с новой должностью

Команда экс-министра обороны Михаила Федорова прокомментировала его новую должность в качестве советника главы итальянского оборонного ведомства Гвидо Кроцетто. Там заявили, что предыдущая должность Федорова в качестве главы украинского Минобороныне накладывает ограничений на то, чтобы быть советником.

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Об этом сообщила пресс-служба бывшего чиновника в комментарии OBOZ.UA. Там подчеркнули, что это является распространенной международной практикой благодаря накопленному управленческому опыту и экспертизе в конкретных сферах.

"Это не предполагает разглашения государственной тайны или передачи специальной информации, необходимой для разработки, производства или использования изделий военного назначения, а также другой технической документации или информации с ограниченным доступом", – говорится в сообщении.

Там также привели примеры глав правительств Великобритании Риши Сунака и Бориса Джонсона, поскольку Сунак привлечен президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве советника по вопросам экономического восстановления, а Джонсон также занимается международной консультативной и экспертной деятельностью, в частности в сфере международной политики, безопасности и поддержки Украины.

В сообщении Федорова также упомянули экс-вице-премьера и бывшую главу Минфина Канады Христю Фриланд, которую назначили советником президента Украины по вопросам экономического развития.

"Роль советника по оборонным инновациям – это прежде всего обмен собственным управленческим и экспертным опытом в сфере технологической войны, накопленным за годы полномасштабного вторжения. Такое сотрудничество важно и для Украины: оно углубляет кооперацию со странами НАТО и их оборонными отраслями, создает новые возможности для украинских defense-tech компаний, совместных разработок и инвестиционных проектов", – говорится в сообщении.

Кроме того, у Михаила Федорова планируются десятки других международных проектов сотрудничества, добавляют в его команде. При этом сам экс-чиновник будет жить и работать в Украине.

"Его главный приоритет остается здесь – помогать Украине остановить врага. Международная деятельность позволит привлечь больше внимания, партнеров и инвестиций к новым проектам – аналитическому центру и инновационному фонду, который будет инвестировать в украинские технологии и оружие, способные изменить ход войны", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Михаил Федоров сообщил, что стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по вопросам оборонных инноваций. На новой должности он будет помогать Италии развивать современные военные технологии, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, он также рассказывал, над какими проектами будет работать после ухода из правительства. Среди его планов – создание оборонного венчурного фонда, запуск аналитического центра и поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта и defense tech.

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