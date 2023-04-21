Состоялась встреча 'танковой коалиции': Резников заявил о подписании документов

21 апреля состоялась встреча представителей стран – участниц так называемой танковой коалиции. Глава Минобороны Алексей Резников в присутствии партнеров подписал Протокол о намерениях по созданию в Польше Центра технического обслуживания основных боевых танков Leopard 2.

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Об этом он сам написал у себя в Twitter. Этот документ будет способствовать укреплению сотрудничества Украины с союзниками и возможностей украинских защитников на линии фронта.

"Сформированный совместными усилиями "бронированный кулак" остановит агрессию террористического режима против Европы и всего свободного мира. ВСУ умело защищают свою страну. Современные западные технологии приведут к поражению Москвы. Чем раньше это произойдет, тем скорее наступит мир", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Напомним, что еще в январе по результатам состоявшихся переговоров на авиабазе "Рамштайн" в Германии 12 стран согласились поставить Киеву свыше 100 танков Leopard 2, как только Берлин позволит реэкспорт. В то же время Украина заявляла, что нуждается как минимум в нескольких сотнях таких танков.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Рамштайна" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные потребности украинских войск в вооружении, технике и боеприпасах;

Президент Зеленский сказал, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн". Перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и предвещают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и всей антивоенной коалиции.

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