Выборы в Словакии: станет ли новый президент головной болью для ЕС и Украины

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Словакия сразу отозвалась на призыв помочь Украине. Только один факт, показывающий тогдашнее отношение, – Словакия первой из блока НАТО отправила украинцам истребители. А еще были боеприпасы, бронетехника и ракетные системы С-300. Также словацкие власти поддержали все санкции против России и приняли сотни тысяч украинских беженцев.

Все кардинально изменилось после того, как премьер-министром стал Роберт Фицо, известный своей антиукраинской и пророссийской риторикой. Он выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и заявлял, что Украине следует признать все свои оккупированные территории российскими, чтобы достичь мира. Если раньше ЕС имел проблему только с позицией Будапешта, активно пользовавшегося правом вето в вопросе украинской помощи, то теперь к этому процессу присоединилась и Братислава.

На днях в Словакии завершился первый тур президентских выборов, основные кандидаты – Иван Корчок и Питер Пеллегрини – вышли во второй тур. Корчок – решительный сторонник Украины, Пеллегрини – многолетний политический партнер Фицо, и этим все сказано.

Поскольку ни один из них не набрал 50%, повторное голосование назначено на 6 апреля.

О том, почему президентские выборы в Словакии важны для ЕС и Украины, – в материале OBOZ.UA.

Кто может стать президентом Словакии

Конституция Словакии наделяет президента преимущественно церемониальными полномочиями, включая подписание законопроектов (парламент может преодолеть президентское вето, приняв законопроекты во второй раз), утверждение кандидатур на должность министра кабинета министров и руководителя разведывательной службы страны SIS. Однако в течение трех десятилетий независимости именно президент выступал сдерживающим фактором, мешавшим той или иной политической силе узурпировать власть.

С тех пор как премьер Фицо вернулся в октябре 2023 года, именно действующая президент Словакии Зузана Чапутова решительно выступала против "беспрецедентных" изменений его правительства относительно уголовного кодекса страны и внешней политики, а также его позиции по агрессии России против Украины.

Этот буфер может вскоре исчезнуть, поскольку Чапутова не приняла участия в выборах. Во второй тур вышли кандидат от либеральной оппозиции, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, набравший 42,52% голосов, и спикер парламента и правая рука Фицо – Питер Пеллегрини, которого поддержали 37,03% избирателей. Третье место занял пророссийский политик Штефан Гарабин с почти 12%.

Именно поэтому ситуация для демократических сил Словакии выглядит угрожающе. Ведь сторонники Гарабина, открыто одобряющего российское вторжение и другие действия Путина, вряд ли поддержат прозападного и проукраинского Корчка.

Фицо строит аналог Венгрии Орбана или "мини-Россию"

"Фицо вернулся к власти и строит по существу авторитарную систему и пытается изменить внешнеполитическую ориентацию Словакии, а Пеллегрини представляет эту тенденцию", – отмечает Чапутова.

Роберт Фицо и представители его партии Smer-SD называют российское полномасштабное вторжение в Украину "войной Америки против России", которую невозможно выиграть. Он прекратил помощь и поставку вооружения для защиты нашей страны и заявляет, что вскоре в Европе сторонники Украины будут в меньшинстве, особенно если на следующих президентских выборах в США победит Трамп.

Первые шаги Фицо по возвращении к власти (от взятия под контроль государственных СМИ и ретрансляции российской пропаганды до отмены специальной прокуратуры) вызвали тревогу в Брюсселе. Правящая коалиция Словакии сейчас работает как по учебнику премьер-министра Венгрии Орбана или диктатора Путина.

Нынешнее правительство Словакии блокирует деятельность свободных отечественных СМИ, назвав их "враждебными". В свою очередь, предпочитает пророссийские СМИ, такие как Главные správy, распространяющие нарративы Кремля.

По образцу Путина Фицо превращает словацкое телевидение в рупор пропаганды. Так, будет создан новый орган под названием Словацкое телевидение и радио (STaR), которым будут руководить политические назначенцы из его партии.

"Приоритетом для Фицо есть демонтаж демократии и установление автократического режима", – отмечает бывший премьер-министр Одор.

Правая рука Фицо: кто такой Питер Пеллегрини

Кандидат Фицо, которого он поддерживает на выборах, – Питер Пеллегрини, лидер левой партии HLAS, входящей в коалицию с партией Smer-SD. Эти двое долгое время сотрудничали, в частности, Пеллегрини был вице-премьером в правительстве Фицо в 2016-2018 годах, а до 2020 года входил в партию Smer-SD.

Некоторое время Пеллегрини был очень осторожен в высказываниях о войне в Украине. Год назад он говорил, что "Украина должна быть поддержана, потому что ее территориальная целостность была нарушена. Но мы всегда говорили: если правительство хочет помочь Украине, оно должно дважды помочь словацкому народу". Скажем так, довольно шаткая позиция, которая легко трансформировалась в отказ помогать нашей стране.

После выборов в 2023 году и получения должности спикера парламента политическая сила Пеллегрини кардинально изменила позицию о помощи Украине. Лидер HLAS четко заявил: о военной помощи "больше речь не идет", Словакии "больше нечего отправить" Украине.

Прозападный, проукраинский

Иван Корчок имеет поддержку парламентской оппозиции в Словакии, и так же, как действующая президент Зузана Чапутова, считается решительным сторонником Украины. Он обещает стать противовесом правительству действующего премьер-министра.

Карьерный дипломат и прозападный кандидат Корчок был министром иностранных дел в 2020-2023 годах. До этого он являлся постоянным представителем Словакии при ЕС, главой делегации на переговорах о вступлении страны в НАТО в 2003 году, а также послом в Германии и США.

Его кандидатура привлекает внимание не только из-за его дипломатического опыта, но и из-за его приверженности Евросоюзу, НАТО и западной траектории внешней политики Словакии.

"Если кто-то перевернет внешнеполитическую ориентацию, если они будут дальше говорить, что война в Украине – дело рук Запада, если они будут пытаться изолировать Словакию, я буду противостоять им", – пообещал Корчок.

Нужно работать со всеми

"Какими бы ни были будущие результаты президентских выборов, мы должны поздравить словаков и саму Словакию с новым президентом и развивать нормальные конструктивные отношения. А по поводу деятельности самой Украины, я надеюсь, что наше посольство в Братиславе куда активнее займет позицию по продвижению украинских нарративов среди словацкого общества, потому что на сегодняшний день этой работы не видно, к сожалению. Именно поэтому российские нарративы просто заполонили информационное пространство Словакии со всеми негативными последствиями для нашей страны" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"Внутренняя политика – дело словаков. Оценки международной политики и войны в Украине, конечно, нас это интересует. Поэтому нужно будет разговаривать и с Пеллегрини, если он победит. Тем более, по моему мнению, говорить о том, что он под полным влиянием Фицо – не совсем корректно. Это политик, который уже состоялся и имеет собственную позицию, ведь недаром он со своими сторонниками вышел из Smer-SD и создал собственную более-менее проевропейскую партию, имеющую своих избирателей, программу и собственное видение развития Словацкой республики.

Что касается противодействия политике России в Словакии, где она традиционно оказывает большое политическое и культурное влияние, Украине нужно активнее работать и обращать внимание на присутствие в словацких СМИ.

Поэтому еще раз отмечу: сегодня не важно, кто победит на этих выборах. Нужно налаживать отношения не с Пеллегрини, а со Словакией.

Идет информационная война, развязанная Россией. У нее есть определенные достижения в США, Польше, Венгрии. И мы видим эти достижения на территории Словакии, где российские спецслужбы работают очень активно.

Сегодня они играют на национальных чувствах словаков. Например, если политик проевропейский, то его изображают как условно не имеющего своего мнения, исполняющего прихоти Брюсселя, Вашингтона и тому подобное. А вот тот, кто за Москву, – это почему-то патриотический словак. Россия ведет целенаправленную работу. Поэтому мы должны кооперироваться с посольствами в Венгрии, Словакии, чтобы доносить украинскую позицию", – отметил Александр Левченко.