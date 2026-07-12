Беженцев заставят возвращать государству тысячи фунтов: коснутся ли новые правила украинцев

Великобритания планирует обязать финансово состоятельных беженцев возместить около 10 тысяч фунтов расходов на проживание и питание в период рассмотрения заявления о предоставлении убежища. Большинство украинцев, находящихся в стране по специальным программам для граждан Украины, формально не подпадают под действие новых финансовых требований .

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Об этом говорится в пресс-релизе правительства Великобритании. Людей, получавших государственную помощь во время рассмотрения заявления о предоставлении убежища, могут обязать компенсировать расходы на их проживание и питание. В то же время нововведение будет распространяться не на всех.

Кто будет возвращать деньги государству

Новые правила предусмотрены законопроектом Immigration and Asylum Bill. Документ должен предоставить Министерству внутренних дел Великобритании полномочия требовать компенсацию от взрослых, которые во время процедуры получения убежища пользовались государственной поддержкой.

В частности, речь идет о средствах, потраченных на обеспечение людей жильем и питанием. Однако автоматически выставлять счет каждому беженцу не планируется. Ключевым фактором станет финансовое положение конкретного человека и его способность вернуть деньги без риска оказаться в затруднительном положении.

По предварительным оценкам, сумма компенсации может составить около 10 тысяч фунтов стерлингов, что равно почти 11 тысячам евро. Правительство также будет иметь возможность изменять размер выплат и устанавливать соответствующие пороги дохода. Такой механизм призван предотвратить ситуации, когда возврат средств фактически будет ставить людей за черту бедности.

Почему Великобритания меняет правила для беженцев

В британском правительстве объясняют новую инициативу необходимостью снизить нагрузку на государственный бюджет. Расходы на систему предоставления убежища остаются значительными — только в течение 2025 года на поддержку просителей убежища было направлено около 4 миллиардов фунтов стерлингов.

Власти заявляют, что уже смогли сократить соответствующие расходы примерно на 1 миллиард фунтов. Следующим шагом должно стать вовлечение в систему компенсации тех людей, которые после получения статуса имеют достаточный доход.

В Лондоне подчеркивают, что получение помощи во время рассмотрения заявления о предоставлении убежища остается правом человека. В то же время финансово состоятельные беженцы, по мнению правительства, должны разделить с государством ответственность за понесенные расходы.

Одним из аргументов в пользу новых правил британские власти называют постепенное трудоустройство людей после получения статуса беженца. По данным правительства, среди лиц в возрасте от 16 до 64 лет, получивших статус беженца в 2015–2023 годах, примерно каждый четвертый имел работу уже в течение первого года. Со временем уровень занятости существенно растет.

Через два года после получения статуса доля трудоустроенных приближается к 50%. Это означает, что значительное количество беженцев постепенно интегрируется в британский рынок труда и начинает получать собственный доход.

Отдельно правительство обращает внимание на долгосрочные показатели. Среди людей, которые оставались трудоустроенными через восемь лет после получения статуса, 37% работали полный рабочий день. Медианный годовой заработок таких работников составлял около 23 тысяч фунтов стерлингов.

Великобритания сокращает количество гостиниц для просителей убежища

Параллельно правительство продолжает реформировать систему временного размещения людей, ожидающих решения по вопросу о предоставлении убежища. Одним из самых дорогостоящих элементов этой системы долгое время оставалось проживание просителей убежища в гостиницах.

С апреля в Великобритании уже закрыли 31 такой объект. Часть жильцов переселили в более дешевое и простое жилье. Для размещения людей используют, в частности, помещения на территории бывших военных объектов. Правительство рассчитывает, что отказ от дорогих отелей позволит дополнительно сократить бюджетные расходы.

Придется ли украинцам возвращать деньги

Для граждан Украины важно, что законопроект не выделяет их в отдельную категорию. В то же время новые правила касаются именно стандартной процедуры получения убежища в Великобритании.

Подавляющее большинство украинцев прибыли в страну по специальным государственным программам. Речь идет, в частности, о программах "Homes for Ukraine", "Ukraine Family Scheme" и "Ukraine Extension Scheme".

Участники таких программ получали право на проживание, трудоустройство и доступ к медицинским услугам в соответствии с отдельными иммиграционными правилами. Поэтому они не считаются лицами, ищущими убежища, в классическом понимании и формально не подпадают под механизм компенсации, предусмотренный для системы asylum support.

Таким образом, для большинства украинцев в Великобритании новое требование о возврате около 10 тысяч фунтов не должно применяться. В то же время ситуация может отличаться для граждан Украины, которые проходили именно стандартную процедуру получения убежища и пользовались соответствующей государственной помощью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Чехии готовятся изменить правила пребывания иностранцев: местные юристы уже предупреждают о возможных трудностях для семей, где один из супругов является гражданином Чехии, а другой — гражданином страны вне ЕС. В то же время для большинства украинцев важно следующее уточнение: нововведения практически не затронут тех, кто находится в стране на основании временной защиты.

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