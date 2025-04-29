'Согласится ли на это Трамп – у меня большие сомнения': Огрызко объяснил, как можно остановить Россию

Страна-агрессор РФ, которая со всех сторон заявляет о "готовности" к переговорам и компромиссам, не собирается завершать войну против Украины. Все ее нарративы свидетельствуют об одном – остановить Россию Киев и партнеры должны только силой.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В то же время он выразил большие сомнения в том, понимает ли и согласится ли на это президент США Дональд Трамп.

По его словам, россияне будут использовать этот момент для того, чтобы продолжать свое "ползучее продвижение" – небольшое, очень кровавое, но все равно продвижение на фронте.

"Если же мы убеждаем Трампа (в чем я, честно говоря, очень сомневаюсь), что все-таки Россия его обманывает, Путин с ним играет, а Лавров откровенно насмехается над президентом США.., и если мы консолидируем европейских партнеров на продление санкций и то, чтобы давить на Россию со всех сторон, вот тогда ситуация реально может измениться", – считает Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что никакие призывы, апелляции или резолюции не имеют ничего общего с реальностью, для российского диктатора Путина единственный язык – это когда его "прижимают к стене". Но пока такого не произошло.

Примечательно, что на фоне подготовки к празднованию 9 мая Россия впервые официально подтвердила участие северокорейских войск в операциях ВС РФ против Сил обороны Украины на территории Курской области. Также Кремль впервые за последние месяцы пригрозил Европе ядерным оружием.

Экс-министр иностранных дел Украины пояснил, что Россия всегда достает ядерную "палку" и начинает ею размахивать, когда аргументов у нее уже нет. Он считает, что на это нужно спокойно реагировать.

"Что касается Северной Кореи, то когда члены "веси зла" видят, что на их преступления нет реакции, они наглеют, делают вещи уже не тайно, а публично. В то же время чувствуют, что им все можно только до тех пор, пока не получают по голове, но пока американцы этого делать, к сожалению, не хотят..." – добавил Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сегодня мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Украинцам он посоветовал меньше обращать внимание на большинство заявлений, которые звучат по поводу переговорного процесса со стороны как партнеров, так и агрессора, а также не волноваться из-за различных "сливов" и "сигналов".

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