Кулеба: мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина постоянно ведет с партнерами переговоры по прекращению войны, а те косвенно – со страной-агрессором Россией. Однако пока речь не идет о приближении этого процесса к реальным дипломатическим переговорам.

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Об этом дипломат, старший исследователь-нерезидент Гарвардской школы Кеннеди и доцент французского Института политических исследований заявил в интервью "Говорит великий Львов". Его видеофрагмент был опубликован в Telegram-канале общественно-политического ток-шоу.

"Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то проходят, кто-то с нами общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня мы там же, где были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны – там же, где были прошлой осенью", – констатировал Кулеба.

Украинцам он посоветовал меньше обращать внимание на большинство заявлений, которые звучат относительно переговорного процесса со стороны как партнеров, так и агрессора. Особенно не волноваться из-за "сливов" информации и различных "сигналов".

"Тем больше вы убережете свое ментальное здоровье до времени, когда действительно дойдет до, по крайней мере, прекращения огня, а когда-то, надеемся, и до конца войны", – подчеркнул дипломат.

В январе Кулеба обратил внимание, что президент США Дональд Трамп, по всей вероятности, понял, насколько сложной задачей является остановить российское полномасштабное вторжение в Украину. По его словам, американский лидер довольно быстро сменил риторику и перестал вспоминать свои слова о том, что на завершение войны ему понадобится "всего 24 часа".

Как сообщал OBOZ.UA, чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый описал самый реалистичный сценарий завершения войны. Он считает, что американская администрация должна решиться на альтернативную стратегию – поддерживать Украину и оказывать давление на Россию.

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