'Соглашения с Россией – это ни о чем': Обухов назвал единственный путь, которым можно добиться прекращения войны на условиях Украины

Завершить войну России против Украины военным путем невозможно, а подписание любого соглашения со страной-агрессором не обязательно приведет к его выполнению. В то же время есть экономические и политические рычаги и возможности, которые способен задействовать Киев.

Видео дня

Украина может нанести ущерб экономике России и политически сыграть в правильном направлении. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

"Но пока что ни одно, ни другое в полной мере не задействовано", – отметил он.

По словам активиста,"военного решения в этой войне нет вообще. Это не вариант третьего рейха".

Почему соглашение с РФ не сработает

По словам Обухова, подписание любого соглашения с Россией – это "ни о чем". В таком случае активные боевые действия остановятся на месяц или два. Россия же тем временем соберет больше баллистических ракет и "Шахедов", и продолжение войны "может быть даже хуже, чем сейчас".

"Соглашение можно подписать какое угодно. Другой вопрос, будет ли оно выполняться. Для Москвы это не более чем дипломатическая игра, за которую они не будут нести никакой ответственности, потому что у них есть якобы друг Трамп и есть Си, который, в общем-то, не против", – заявил активист.

Что же касается Европы, то она должна начать говорить о нацизме и фашизме в России, а не о рашизме. И пока европейские лидеры будут надеяться на возобновление сотрудничества с РФ, "политически будет очень сложно что-то переломить".

Поэтому Обухов считает, что экономический и политический путь – это единственный вариант влияния на Россию, только так можно добиться перелома и прекращения войны на условиях Украины, а не РФ. Военного решения этого конфликта нет, подчеркнул Обухов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!