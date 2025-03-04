США и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых: Трамп может объявить об этом уже сегодня – Reuters

Вашингтон и Киев могут заключить сделку по украинских полезных ископаемых в ближайшее время. В СМИ не исключают, что американский президент Дональд Трамп сообщит эту новость уже во вторник, 4 марта.

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Соответствующее заявление сделало агентство Reuters. Оно ссылается на информацию "четырех собеседников, знакомых с ситуацией".

Трое из них сказали, что Трамп сообщил своим советникам, что хочет объявить о сделке в обращении к Конгрессу (последнее состоится во вторник вечером).

На момент публикации статьи (21:00 вторника) в Reuters была информация, что документ пока не был официально утвержден. Поэтому источники журналистов предупреждали, что "ситуация может измениться".

Напомним, что подписание соглашения было сорвано 28 февраля, когда Трамп вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом набросились на главу Украинского государства Владимира Зеленского и спровоцировали ссору.

По словам одного из источников агентства, в последние дни американские чиновники общались с украинскими коллегами касательно сделки. Кроме того, они призывали советников Зеленского убедить президента Украины открыто извиниться перед Трампом.

Во вторник Зеленский написал в X (Twitter), что Украина ради продолжительного мира готова "работать под сильным лидерством Трампа". Что касается соглашения о минералах, то, по словам президента, Киев готов подписать его "в любое время и в любом удобном формате".

В традиционном вечернем обращении к гражданам Зеленский также озвучил желание иметь "нормальные, партнерские отношения" с Соединенными Штатами, ведь бесконечной войны никто не хочет.

Также он прокомментировал скандал в Овальном кабинете: "О том, что произошло в Белом доме вместо наших переговоров, можно только сожалеть".

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 марта стало известно, что Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона свяжется с Вашингтоном, чтобы обсудить эту проблему; соответствующее поручение получили глава МО Рустем Умеров, дипломаты и руководители наших разведок.

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