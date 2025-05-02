Соглашение между Украиной и США – серьезный 'гвоздь' для Москвы и Пекина. Путин будет мстить, а Си расстроится. Интервью с Веселовским

Украина и США подписали долгожданное соглашение, которое еще предстоит ратифицировать в Верховной Раде. Заключен договор, который президент США Дональд Трамп рекламировал как компенсацию за миллиарды долларов помощи от Байдена, а президент Украины Владимир Зеленский – как шанс обеспечить себе дальнейшую поддержку США в войне против России и четкие гарантии безопасности. Ни того ни другого в сделке не будет. Так, есть слова министра финансов США Скотта Бессента, что соглашение знаменует начало "исторического экономического партнерства", которое "ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и преуспевающая Украина", однако как будет все это выглядеть на самом деле, учитывая капризы Трампа, сегодня трудно сказать. Что касается гарантий безопасности, то, по словам президента США, американское присутствие на местах разработки украинских природных ресурсов гарантирует, что "рядом не будет плохих игроков". Есть большие сомнения, что эти "поганцы" прислушаются к этим словам американского президента, но будем надеяться.

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Однако документ и не так страшен, каким мог быть после печально известной встречи в Овальном кабинете. Украина сохраняет полный контроль над ресурсами и инфраструктурой. Украина и США создают равноправный инвестиционный фонд восстановления Украины на равных условиях – 50/50. Ни одна сторона не имеет приоритетного голоса, управление осуществляется сообща. Никаких долговых обязательств для Украины – ранее Трамп потребовал, чтобы украинцы ресурсами заплатили за прошлые поставки оружия, но это положение исключено. Военная помощь, которую США будут поставлять Украине, будет засчитываться как вклад в инвестиционный фонд восстановления страны. Уже известно, что администрация Трампа одобрила первый экспорт оружия в Украину на 50 млн, что произошло впервые при его втором президентстве. Соглашение не помешает Украине вступить в ЕС.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Украина и США подписали соглашение о добыче полезных ископаемых, которое считается критически важным для того, чтобы Дональд Трамп изменил свою позицию по Украине в переговорах с Россией о прекращении войны. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение знаменует начало "исторического экономического партнерства", которое "ясно сигнализирует России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и преуспевающая Украина". Между тем соглашение не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины, что было одной из начальных целей.

– Должен сказать, что когда украинская сторона предложила идею добычи полезных ископаемых на территории Украины в обмен на гарантии безопасности, то никто не объяснил тем, кто это предлагал, что гарантий безопасности не будет. Что угодно мы можем делать, любые бумаги мы можем писать, любые слезы можем лить – гарантии безопасности США не дают. Не существует в мире государств, с которыми Штаты заключили соглашение об обязательной гарантированной безопасности. Такого нет. Те документы, которые существуют с Южной Кореей, с Израилем, являются серьезными обязательствами, но не являются тотальными абсолютно обязательствами. Всё зависит от реального политического наполнения в данный конкретный момент. Поэтому так же бессмысленно было требовать и говорить украинским гражданам, что мы надеемся на получение гарантий безопасности, как было безответственно говорить украинским гражданам, что мы требуем, чтобы защитили украинское небо. Это та же гарантия безопасности, на которую мы напрасно потратили много усилий, эмоций и политических ресурсов.

Второй момент, когда мы предложили использовать наши полезные ископаемые вместе с Соединенными Штатами, было бы правильно сразу же представить это в виде письменного предложения. То есть проект соглашения, что мы хотим и что даем. И тогда сторона, подающая проект, всегда находится в выигрышном положении. Можете что-то добавить, что-то изменить, но у нас уже есть документ. Мы этого не сделали. Это сделали Штаты через 3-4 месяца и уже представили свой вариант, который нам нужно было отражать с очень значительными усилиями. Мы видим, сколько это нам стоило времени и нервов.

Третье. Вступив в спор с хозяином Белого дома на его территории, украинская делегация разозлила хозяина, потому что так не делается. У Трампа появилось сомнение в том, что с нами можно о чем-то договариваться, что мы знаем переговорные правила и правила отношений между сторонами, когда они ищут общее решение, а не доказывают одна другой, что вот так правильно, а вот так неправильно.

– А сегодняшняя администрация – это адекватная сторона для переговоров?

– Разве мы не знали, кто такой Дональд Трамп? Мы видели, что он объявляет, требует, как топает ногами. И этого всего можно было избежать. Но с другой стороны, на всех этих моментах было продемонстрировано, насколько неподготовленная, сырая, невзвешенная нынешняя администрация Соединенных Штатов. Наши неувязки и споры со Штатами продемонстрировали их поверхностность и политическую предвзятость. Что вылилось в осуждение мировой общественностью, в серьезную обеспокоенность европейских стран. И, наконец, оказало нам почти полноценную поддержку этих европейских стран. Как результат, стороны сегодня вернулись туда, где могли быть еще 3-4 месяца назад.

В подписанном документе есть некоторые фразы, слова, которые, я бы сказал, дают понять четко, что администрация президента Трампа признает Россию агрессором, а Украину жертвой. Это уже определенное изменение позиции. Статья 3 соглашения – там написано о полноценном вторжении. То есть сомнений в том, что речь идет о полноценном вторжении Российской Федерации, что Украина должна быть суверенной, после подписания этого документа не может быть ни у кого.

Более того, там написано, что Украина определяет участки своей суверенной территории, предоставляемой для совместной разработки. То есть говорится и об экономической зоне, а это море, это сотни километров от берега, в том числе в Азове, в том числе и в Крыму. Нигде не ставятся под вопрос эти территории. Таким образом, это серьезный "гвоздь" для Москвы. Конечно, всякий "гвоздь" можно вытащить, но если ты кардинально меняешь свою политическую ориентацию, то ты становишься "трансгендером". В общем, это все очень важно, серьезно зафиксировано, и, дай бог, чтобы соглашение было ратифицировано.

– То есть в целом, в ситуации, в которой мы оказались прямо сейчас, это хороший для нас шаг?

– Да, очень хороший. И очень неплохой для американцев, потому что это дает им индульгенцию – а что же ты сделал за эти первые 100 дней.

– Еще один важный результат соглашения – после его подписания администрация Трампа разблокировала коммерческую продажу оружия Украине. Белый дом проинформировал Конгресс о намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи на сумму от 50 миллионов долларов. Это, конечно, незначительная сумма, но это первая такая закупка при президентстве Трампа, после инаугурации которого продажи вооружений и военных услуг Украине были прекращены.

– Я думаю, что это тест, демонстрация и Украине, и России того, как все может быть. К тому же поставки – это все достаточно быстро в данном случае, потому что оно все там либо в Германии на складе, либо еще в какой-нибудь стране НАТО в Европе. Его со склада можно взять и перетащить в Украину очень быстро. Необязательно, что это сразу будет что-то чрезвычайно чувствительное, может, что-то проще, но для теста этого достаточно.

– Заканчивая разговор о гарантиях безопасности. Трамп по этому поводу в присущей манере отметил, что Владимир Путин по-прежнему "мечтает" захватить всю территорию Украины, но он не сделает этого, потому что "уважает меня, и я верю, что из-за меня он не захватит всей Украины", а также то, что американское присутствие на местах разработки украинских природных ресурсов гарантирует, что рядом не будет "плохих игроков".

– Не думаю, что Путин испугался и что-то прекратит. Скорее всего, Путин разозлился, обиделся и попробует снова какие-то новые уловки, и что хуже всего, Москва усилит удары по Украине. К сожалению, у него еще достаточно запасов для наиболее примитивных террористических способов.

– В целом "ресурсное соглашение" является политическим инструментом против Москвы и Пекина. Ведь министр финансов США отметил, что страны и лица, "финансировавшие" российский ВПК, запрещены для привлечения к восстановлению Украины. Российские пропагандисты уже заявили, что соглашение между Киевом и командой Трампа в финале носит отчетливо антироссийский и антикитайский характер.

– Мне кажется, что это просто способ предупредить Россию, что так или иначе нужно как-то останавливаться. Где-то ищите прощения для себя, для своих граждан, почему вы уже дальше не идете. Это такой сигнал о том, что Америка может и дальше помогать Украине.

То есть Штаты могут серьезнее включиться в помощь европейцам. Вот сказали, что выведут 20 тысяч войск из Европы, а потом взяли и передумали, это же все может Америка. То есть это самый никакой, но в то же время очень четкий сигнал. Мы можем передумать с вами серьезно договариваться, поставим все на паузу и будем потихоньку помогать Украине.

– Как насчет Китая?

– Соглашение закрывает возможность для Китая как в Украине, так и в некоторых странах Европы. Представим себе, что нет этого соглашения. А Си Цзиньпин говорит Путину: давай тихонечко прекратим войну, ты уже набрал достаточно. Во-первых, мы станем миротворцами, а во-вторых, ты повторишь "грузинский вариант" с Украиной, а мы туда будем вкладываться экономически. И Си Цзиньпин под знаменем миротворца торжественно приезжает в Украину и начинает разрабатывать наши полезные ископаемые. Хорошо ли это для американцев? Нет. Выгодно ли это для Китая? Да. Даже потеряв какие-то миллиарды, но получив Украину на пороге Европейского Союза, вложив туда деньги и имея зависимую от себя Венгрию, имея от себя полностью зависимую Беларусь, полузависимую Словакию и очень серьезные позиции в Сербии и в Греции, выгодно ли это Китаю? Еще как. Это копейки для них, потому что это все государственные деньги, где-то крутятся в государственных банках. Это не касается граждан, они об этом ничего не знают и к этому никак не причастны. Американская корпорация, которая будет что-то у нас добывать, уже перекроет такую возможность для всех остальных, тем более для Китая.

– То есть Украина все же нужна Соединенным Штатам?

– Я бы сказал так. В администрации Трампа есть два лагеря, один из них более реалистичный, более традиционалистский, который считает, что нужно придерживаться Европы и укреплять евроатлантическую солидарность и единство, а Европа там занимает серьезное место. Европа, она же прижимается и к Ближнему Востоку, и к Средиземноморью, то есть это не просто сама Европа. Другой лагерь говорит о том, что пусть они там что угодно делают, у нас соперник Китай, и мы все усилия должны перебросить на Тихоокеанский регион.

Видимо, эти две группы имеют примерно одинаковую силу, поэтому Соединенные Штаты не высказывались четко в течение последнего периода относительно того, будут ли они в Украине или не будут, будут помогать или не будут помогать. Баланс изменила консолидированная, жесткая и однозначная позиция европейцев. Не только страны Европейского Союза, но и Великобритания. Все вместе сказали: нет, Украина – это мы. Фактически они сказали именно так. Безопасность Европы, наша безопасность – это безопасность Украины. Нет, мы не отойдем. И вспомните, Вашингтон требует, намекает, что можно отменить санкции против РФ. Что отвечают европейцы? Вы, США, как хотите, только мы не отменим.

– Наши союзники в администрации и Республиканской партии, несколько потерявшие свой голос, получат импульс для действий и больше аргументов против Путина и за Украину? К примеру, одновременно с подписанием соглашения стало известно, что законопроект о введении высоких пошлин для стран, покупающих российские нефть, газ и уран, получил поддержку более 70 сенаторов, чего достаточно для преодоления возможного вето президента. Это создает реальную угрозу для России, отвергшей предложение Дональда Трампа о немедленном перемирии. В документе идет речь не только о санкциях против России, но и пошлинах в 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Насколько этот шаг возможен или опять же это о политической торговле, а не о реальных шагах против России?

– У меня такое впечатление, что в Сенате республиканцев более-менее независимых трое-четверо. Все остальные либо полностью зависимы, либо, скажем так, не трогают эти дела, чтобы не чувствовать себя униженными и чтобы не чувствовать себя зависимыми. То есть если в Сенате появляется предложение что-то дать Украине или что-то не дать Украине, то это намек из Белого дома. Это не самостоятельное решение, это не самостоятельная инициатива. К сожалению, очень слабы и демократы. Даже если демократы сумеют убедить этих трех-четырех республиканцев, то в их среде найдется один-два, которому из Белого дома позвонят по телефону и скажут: ты должен заболеть или уехать в отпуск срочно. Нет сейчас ядра, способного поднять реальных 55-60 сенаторов, которые приняли бы какую-то резолюцию или о чем принимается законопроект.

– Отмечается, что есть 72 сенатора, которые готовы голосовать.

– Готовы, потому что им не запрещают, а когда им запрещают, их появляется только 49.

– На данном этапе это все-таки определенное давление на Путина или возможный реальный шаг?

– Нет, пока это только попугать. Нужно подождать эту неделю, как пройдет 8-9 мая в Москве. Кто туда приедет, что будут говорить с трибуны, как будут вспоминать Америку. Что будут блогеры писать в России, которые не могут писать от себя? И все это проанализируют американцы. И если после 9 мая отрезвление в России не произойдет, то начнут проталкивать уже и законодательство какое-то. Или ускорят вот эти 50-миллионные поставки, которые со временем увеличатся. То есть будет реакция России, поэтому будем ждать 10-12 дней, и в Соединенных Штатах будут принимать дальнейшее решение.