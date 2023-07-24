СБУ сообщила о подозрении нардепу от ОПЗЖ, который пошел на сотрудничество с оккупантами: ему грозит до 15 лет тюрьмы. Фото

Действующий народный депутат Украины от запрещенной партии ОПЗЖ получил подозрение в государственной измене. По данным СМИ, это Александр Пономарев, у которого ранее нашли паспорт России.

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Предателя разоблачили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований, сообщила 24 июля пресс-служба СБУ. По данным следствия, народный избранник, находясь на оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с агрессором (фото размещены внизу новости).

В ДБР рассказали, что в первый день вторжения депутат уехал из Киева в оккупированный Бердянск, где пытался сохранить свое состояние.

В частности, он перерегистрировал свои предприятия согласно законодательству России, открыл счета в местных "филиалах" российских банков, а также организовал производство ресурсов для оккупантов.

В частности, заводы фигуранта поставляли питание и горюче-смазочные материалы для военной техники РФ и предоставляли технику для обустройства вражеских фортификационных сооружений.

А находившиеся в его орбите местные СМИ транслируют пророссийскую пропаганду.

На оккупированной территории депутат даже имел охрану от оккупантов, посещал захваченный Крым и РФ, однако впоследствии из-за коммерческих споров с захватчиками решил вернуться в Киев.

Откуда он продолжил координировать предприятия, помогавшие противнику в войне против Украины.

Правоохранители обнаружили и изъяли электронные носители с доказательствами преступлений, решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту.

Продолжаются обыски у депутата Рады, в его офисах и у лиц, через которые осуществлялась деятельность на оккупированной территории. Депутату грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители не называют имени фигуранта, однако, по данным украинских СМИ, речь идет именно о Пономареве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В 2018 году Пономарев попадал в скандал после того, как напал на журналиста в кулуарах парламента и отобрал у него телефон.

– В марте 2022 году в Бердянску заявляли о якобы похищении Пономарева. Работники его предприятий города из-за пропажи владельца останавливали работу.

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