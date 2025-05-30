'Это их интерес': Келлог заявил, что США готовы обсудить требования России по нерасширению НАТО. Видео

США готовы обсуждать с Россией "нерасширение НАТО на восток". В Вашингтоне считают обоснованной "обеспокоенность" Москвы этим вопросом.

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Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в интервью АВС News. Он убежден, что Москва не прекратит настаивать на том, чтобы сделать невозможным вступление в Альянс не только Украины, но и Грузии и Молдовы.

По словам Келлога, Вашингтон "признает обоснованность российской обеспокоенности по расширению Североатлантического альянса на восток". Поэтому Штаты готовы обсуждать с Москвой этот вопрос.

"Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову (те страны, часть территорий которых Москва оккупировала. – Ред.). И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", – подчеркнул Келлог.

Он также добавил, что США пока не рассматривают возможности вступления Украины в НАТО, такой же позиции якобы придерживаются и некоторые другие члены блока

"Мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", – подчеркнул спецпосланник Трампа.

Напомним, ранее Келлог заявил, что США, Франция, Германия и Великобритания присоединятся к мирным переговорам Украины и РФ в Стамбуле. Они будут представлены там на уровне советников по вопросам безопасности.

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