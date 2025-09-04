Со ссылкой на Блумберг сообщают о том, как неожиданно попала в открытый эфир удивительная фраза Главного китайца, который за несколько минут до начала празднований победы Китая над Японией во Второй мировой сказал Путину, будто в этом веке есть шанс, что люди будут жить до 150 лет, а также что в наше время человек в 70 лет это ещё ребёнок [кстати, им обоим сейчас - по 72 года].

Не могу поверить, что Си случайно дал себя подслушать, особенно с учётом этих весьма странных слов именно во время первой совместной встречи не только с Путиным, но и с Ким Чен Ыном.

Уверен, что это был месседж в адрес так называемой Цивилизации, к которой древний Китай, понятно, не принадлежит, как, к примеру, и не менее древняя Индия. Так что, как обычно, перевожу с китайского, поскольку больше некому:

"Пока у всех ваших слишком демократических стран избираемые лидеры сменяются настолько быстро, что и не с кем реально решать действительно серьёзные экзистенциальные вопросы [заодно, "перебивая" Си, вспомню Путина, жаловавшегося, что после Ганди и поговорить не с кем], мы - так называемые "пожизненные диктаторы" [напоминаю: рядом были Путин и Ким], вынужденные таким образом всё решать самостоятельно, - вас всех переживём, ибо жить будем очень долго!"

То есть манифестально объявленное послание полностью соответствовало торжественности празднований.

Более лаконично в своё время высказался Хрущёв, когда в 1956 году сразу после расстрела советскими войсками восстания в Венгрии сказал западным послам, имея в виду непобедимость социализма: "Мы Вас похороним!" [у нас эта мгновенно распространённая на Западе фраза стала известной в обратном переводе - "Мы Вас закопаем!"]…