'Это финансовая гарантия безопасности для Украины': Зеленский назвал два варианта использования замороженных активов РФ

Замороженные активы России могут быть использованы как репарационный заем для обеспечения безопасности Украины. Речь идет о финансовом ресурсе в сотни миллиардов долларов, который может стать ключевым инструментом поддержки страны в условиях российской агрессии.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, очертив два возможных сценария – в случае продолжения войны и в случае наступления мира. Он подробно объяснил логику репарационного займа и его потенциальное влияние на безопасность государства.

"Это финансовая гарантия безопасности для Украины", – отметил Зеленский, подчеркнув, что такой ресурс может работать независимо от развития событий.

План А и план Б

В своем ответе президент разграничил два возможных сценария. План А предусматривает завершение войны, однако Украина вынуждена готовиться и к плану Б – продолжение российской агрессии.

По словам Зеленского, сумма замороженных активов России оценивается в 150–200, а по некоторым расчетам – до 210 млрд долларов. Он назвал этот ресурс фактором, который способен существенно изменить ситуацию, и признал, что государство должно думать наперед, даже если это неприятная необходимость.

Куда пойдут средства

Президент пояснил, что в случае продолжения войны репарационный заем будет направлен прежде всего на поддержку армии и оборонного сектора. Речь идет о финансировании оружия, систем противовоздушной обороны и других критически важных потребностей.

Если же боевые действия прекратятся, эти средства, по словам Зеленского, могут стать мощным инструментом восстановления и поддержки макрофинансовой стабильности. Он отметил, что 40–45 млрд евро в год в мирное время стали бы серьезным вливанием в экономику и восстановление критической инфраструктуры.

Президент также подчеркнул, что независимо от сценария эти ресурсы остаются элементом гарантий безопасности Украины."Это часть наших гарантий безопасности, как пятая статья НАТО, как оружие", – сказал он.

Зеленский добавил, что в случае трудностей с запуском репарационного займа Украина вместе с Европейским Союзом обсуждает альтернативные механизмы, которые должны компенсировать возможный дефицит финансирования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз (ЕС) может бессрочно заморозить российские суверенные активы – послы стран-членов ЕС согласовали соответствующее решение 11 декабря. В Центробанке РФ уже подали по этому поводу иск в московский суд.

