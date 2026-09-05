Словакия неожиданно осудила удар РФ по Киеву: требует объяснений от посла

Словакия якобы "решительно осудила" удар российских захватчиков реактивным дроном по зданию Службы безопасности Украины в Киеве 4 сентября. Дело в том, что здание СБУ в украинской столице находится рядом с консульским отделом посольства Словакии. Так или иначе, в настоящее время Братислава требует объяснений от российского посла.

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По словам главы МИД Словакии Юрая Бланара, Братислава "решительно осуждает российское нападение" именно из-за небольшого расстояния между зданием СБУ и словацким посольством. Однако словацкий дипломат отмечает, что в консульском отделении посольства на момент удара "никого не было".

Что сказал Бланар

"Мы решительно осуждаем российский удар с помощью реактивного дрона по зданию Службы безопасности Украины, расположенному неподалеку от консульского отдела Словацкого посольства в Киеве", – отметил Бланар.

Он добавил, что в момент атаки в отделе никого не было, поскольку из соображений безопасности помещение консульского отдела в столице Украины "используется ограниченно".

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут угрожать жизни и безопасности ни в чем не повинных гражданских лиц", – подчеркнул министр иностранных дел Словакии. Однако он призвал и Украину "избежать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта".

"Я дал указание вызвать российского посла в Словакии", – заявил Бланар.

В сети подавляющее большинство словаков возмущено такой "реакцией" Бланара. Как Украина может усугублять напряженность тем, что защищает себя, и почему "решительное осуждение" едва ли не впервые прозвучало из уст Бланара именно сейчас, спрашивают люди в комментариях под сообщением МИД Словакии.

Удар по зданию СБУ

4 сентября российский дрон ударил по зданию Службы безопасности Украины в центре Киева. Известно, что беспилотник попал в кабинет главы СБУ Александра Поклада.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, глава государства "поставил задачу Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено".

Как сообщал OBOZ.UA, наведение реактивного дрона на здание СБУ осуществлялось неподалеку от него российским агентом. По крайней мере, так утверждает советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его мнению, это была специально спланированная операция захватчиков – дрон управлялся и наводился онлайн через радиоретранслятор МЕШ с доступом в сеть, который российский агент включил где-то неподалеку, в радиусе до 5 км, во время атаки.

В СБУ официально заверили, что здание восстановят, а враг получит болезненный ответ в виде новых спецопераций и уничтожения агентурных сетей.

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