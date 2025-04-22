Прошло чуть больше месяца с тех пор, как официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь в ответ на повышение США на 20% ввозной пошлины на китайские товары заявил в Пекине: "Если Соединенные Штаты будут пытаться в решении тарифной, торговой или любой другой войны, то китайская сторона будет сражаться с ними до победы".

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Такою була риторика, коли мита становили 20%. Після того, як Китай заявив, що вводить "мита у відповідь" - спочатку у розмірі 34% - на всі американські товари, а Сполучені Штати підняли тарифи до 104%, мало хто сумнівається в тому, що США і КНР перебувають у стані реальної і серйозної торгової війни. Жодна зі сторін, схоже, не має наміру відступати.

Враховуючи те, що китайські мита на імпорт товарів з Америки з 10 квітня мають перевищити 84% у відповідь на останнє підвищення тарифів Трампом, можна сказати, що світова економіка перебуває у стані готовності до безпрецедентного та потенційно надзвичайно руйнівного економічного протиборства.

Якщо жодна із сторін конфлікту не відступить, найближчим часом майже всі товари, завезені до США з Китаю, будуть обкладатися безпрецедентним податком 104%, або навіть значно більше (тобто значно більше за оптову вартість самого товару). За останньою інформацією адміністрація Трампа розглядає можливість підвищити податки до 245%. У цьому випадку китайська сторона введе податки на рівні 125%.

За даними Офісу торгового представника США, у 2024 році Вашингтон закупив китайських товарів на 438 млрд доларів, а від продажу своєї продукції Китай виручив лише 143 млрд. В результаті дефіцит торгового балансу оцінюється майже в 300 млрд доларів, вважає BBC.

Адміністрація Дональда Трампа посилює торгове протистояння з Китаєм, запроваджуючи нові мита на китайські вантажні судна в американських портах. За даними Bloomberg, Управління торгового представника США (USTR) пропонує змінити схему оподаткування: замість фіксованого збору $1 млн за кожен вхід судна в порт (що пропонувалося раніше), збори розраховуватимуться за тоннажем.

Це далеко не усі зміни, які сталися у найближчі тижні щодо різкого і значного збільшення мит і тарифів щодо Китаю, що істотно вплинуло на характер їх стосунків, які почали швидкими темпами загострюватися. До чого це може призвести, варто дослухатися до Джеймса Ставрідіса – адмірала ВМС США у відставці, колишнього верховного головнокомандувача НАТО та віце-голови з глобальних питань у Carlyle Group який розмістив колонку у Bloomberg - "П'ять ознак того, що США і Китай вступлять у війну". Автор зазначає, що "Оскільки США та Китай оголосили про все більш жорсткі мита один проти одного протягом останнього тижня, ми перейшли від теорій про "нову холодну війну" до перших раундів справжньої торговельної війни. Це може завершитися "великою, красивою" угодою з Китаєм, як неодноразово обіцяв президент Дональд Трамп. Або це може призвести до тривалого та болісного відокремлення двох найбільших економік світу, якщо обидві сторони закопаються, що, здається, готовий зробити Китай. Час покаже.

Проте питання, яке мені постійно задають, стосується не торгової війни. Це: чи прямуємо ми до гарячої війни з Китаєм? Коротка відповідь: я сподіваюся, що ні, звичайно, але я все більше стурбований тенденціями. Я провів більшу частину своєї військово-морської кар’єри на Тихому океані, і ніколи не відчував, що ми настільки близькі до справжньої бойової війни з Пекіном, як сьогодні.

Отже, чи дійсно конфлікт наближається? За якими показниками найкраще стежити, щоб ми могли сподіватися уникнути повномасштабної війни? Оглядаючи Тихий океан, я бачу п’ять попереджувальних лампочок, які блимають жовтим, і за ними потрібно уважно стежити, якщо вони стануть червоними:

Кібератаки -

Китай все частіше атакує критично важливу інфраструктуру США за допомогою своїх потужних наступальних технологій. Найвідоміша з цих програм називається Volt Typhoon. Це відкрито обговорювалося високопоставленими чиновниками національної безпеки США і, як повідомляється, було предметом обговорення на таємній грудневій зустрічі між владою США та Китаю. Атаки були спрямовані проти "портів, водоканалів, аеропортів" та інших об’єктів інфраструктури, згідно зі звітом Wall Street Journal.

Повідомляється, що окрема програма, що виходить із Пекіна, Salt Typhoon, спрямована проти телекомунікацій США. Китай демонструє не тільки спроможність вести надскладну кібервійну, але й те, що він має на це бажання. Якщо масштаби та наслідки кібератак зростуть, відповідно зросте ризик ширшої війни.

Тиск авіації на Тайвань -

Моніторинг рівня вторгнень у зону ідентифікації протиповітряної оборони Тайваню (ПВО) може стати ключовим індикатором перспективної військової стратегії Китаю щодо захоплення "провінції-ізгоя". Минулого року було понад 3000 таких інцидентів, що майже вдвічі більше, ніж у 2023 році. Повірте, адмірал Сем Папаро, командувач Індійсько-тихоокеанським командуванням США в Гонолулу, щодня отримує інформацію про ці рейси. Ми всі також повинні звернути увагу.

Операції в Південно-Китайському морі -

Пекін засновує свої претензії практично на всі ці величезні води — приблизно половину континентальної частини США — частково на історичних подорожах китайського адмірала 15-го століття Чжен Хе. Ці твердження були розглянуті в міжнародних судах і відхилені. Незважаючи на це, Китай вживає низку морських дій, включаючи створення щонайменше семи штучних островів як баз для свого дедалі потужнішого військово-морського флоту. Ці острови, які іноді називають "Великою піщаною стіною", використовуються для проведення невеликих морських наступів і переслідувань прибережних держав, зокрема Філіппін, договірного союзника США. Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший набагато тісніше співпрацює з американськими військовими, ніж його попередник Родріго Дутерте: він відкриває військовий доступ для США до філіппінських баз на їхніх островах, найближчих до материкового Китаю. Тож рівень операцій китайського флоту та берегової охорони в центральній частині Південно-Китайського моря та навколо нього, особливо тих, що загрожують сусідам, є потужним індикатором потенційного конфлікту.

Китайське військово-морське будівництво -

Китай будує військові кораблі неймовірною швидкістю, в середньому від 20 до 30 на рік. Нинішній флот за кількістю бойових суден більший, ніж американський: понад 360 кораблів у порівнянні з приблизно 300 у США. Заявленою метою Китаю є понад 400 військових кораблів. Пекін знає, що будь-яка війна зі США буде вестися переважно на морі. Щоб переконатися в намірах Пекіна вести значні бойові дії, стежте за рівнем виробництва на його верфях.

Тарифний і торговельний конфлікт -

Мабуть, найнебезпечнішим показником є той, який уже використовується: рівень і ширина тарифів, які запроваджує кожна сторона. Варто згадати, як почалася Друга світова війна в Тихому океані: з торгових санкцій, які відрізали Японію від життєво важливих ресурсів — зокрема, нафти, сталі та каучуку. Багато істориків вважають, що атака на Перл-Харбор у грудні 1941 року стала кульмінацією десятиліття економічних суперечок і провокаційних кроків. Зараз Китай починає припиняти поставки багатьох рідкоземельних елементів і стратегічно життєво важливих мінералів, над якими він фактично глобально контролює видобуток і, що, можливо, важливіше, нафтопереробку. Мита США завдадуть негайної та значної шкоди китайській економіці, але саме реакція Китаю стане п’ятим ключовим показником конфлікту, що насувається", вважає автор.

Чи вигідна Путіну війна між США і Китаєм? Безумовно. Путін робить усе можливе і неможливе для того щоб відірвати Сполучені Штати від України і від допомоги військової та економічної, яку надають вони Україні. Путіну вже майже вдалося переконати Дональда Трампа змінити своє ставлення і до європейських партнерів і до НАТО. Трамп і його адміністрація докладають максимальні зусилля до того, щоб підірвати стратегічну єдність європейських країн і їх бажання надавати Україні допомогу.

Путіну потрібна Україна без допомоги, яку надають її західні партнери. Путіну потрібно максимально ослабити можливість України протистояти його агресії. І треба визнати, путіну багато чого вдалося у стосунках з Трампом, вже тільки лінивий не хоче визнати, що Трамп діє в інтересах Путіна. Але Путіну поки що не вдалося зруйнувати єдність європейських країн у їх бажанні підтримувати Україну і вже мабуть і не вдасться, оскільки Велика Британія, Франція, Польща, а тепер і Німеччина усвідомлюють, що захищаючи Україну, вони захищають і безпеку Європи в цілому, і своїх країн, і народів.

У разі якщо тарифна війна між США і Китаєм переросте у гарячу війну, а це може статися у будь-який момент, головним вигодоотримувачем від цієї нової війни буде путін. Американсько - китайська війна, якщо вона станеться,- це буде найбільшим подарунком путіну і розвʼяже йому руки до реалізації нових агресивних планів поки що у східній Європі, а в подальшому в усій Європі. Може, нарешті, і Великий Сі переконається в тому, який йому друг владімір путін.

Світ знову на порозі найбільших випробувань, які коли-небудь були.

Ми памʼятаємо, як напередодні повномасштабної війни, яку путін розвʼязав проти нашої країни, він побував на зустрічі з Сі Цзіньпіном, який, як вважають деякі аналітики, підштовхнув путіна до цієї агресії. За повідомленням ЗМІ, глава КНР Сі Цзіньпін має прибути до путіна з державним візитом 9 травня 2025 року. Чи прислухається Сі Цзіньпін до порад путіна? Скоро побачимо.