Из президентского интервью вытекает определённая переадресация вопроса о своевременных выборах Президента Украины и Верховной Рады в 2024-м году. Переадресация, в первую очередь, Соединённым Штатам.

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Коль уж американский сенатор не очень понятно, по чьему поручению и от чьего имени, говорит о необходимости провести — несмотря на войну — парламентские и президентские выборы 2024-го года в срок, глава государства озвучил уже свои вопросы, ответить на которые вправе не сенатор, а американское государство как таковое, включая и Байдена, и Конгресс.

Будут ли эти выборы финансово обеспечены суммой в 5 миллиардов долларов, будут ли организованы избирательные участки для 7 миллионов беженцев, будут ли наблюдатели от Цивилизации в окопах — эти очень конкретные вопросы, конечно, имеют адресатом не только США, но все понимают: как скажет Америка — так и будет, никуда Европа не денется.

Заодно американцы (с европейцами) тем самым определятся, как быть с естественными для военного времени ограничениями для СМИ, целесообразна ли во время войны неизбежная при выборах, очень мягко говоря, общественная дискуссия, наконец — что делать в связи с невозможностью голосования на оккупированных территориях, а также сложностью (пытаюсь корректно формулировать) организации выборов в районах активных боевых действий.

Видимо, в отношении всех этих проблем какая-то позиция (уж не знаю, какая) у США есть. Интересно было бы узнать. Как и то, входит ли в их программу стимулирования непрерывной демократии в Украине ускорение военной помощи и членства в НАТО, что многое бы в этом плане решило.

(Кстати, исторический аналог выборов в самый разгар войны известен и связан со страной, мир в которой нам постоянно навязывают тоже в качестве аналогии: речь о президентских выборах 1952-го года в Южной Корее на пике Корейской войны.)

Проблемы с соответствием законодательству государство возьмёт на себя, принимая необходимые изменения (например, можно совместить президентские выборы с парламентскими), но в отношении всего остального Украина задала чёткие вопросы и ждёт на них чётких ответов. Чтобы не свистели (типа: А вот было бы хорошо), а конкретно по пунктам на всё ответили.

Есть и ещё нюанс. Педалировать тезис, что в войну нельзя, у нас долго не получится. Американцы на выборах помешаны. Гораздо больше, чем на дорогостоящей помощи стране, где их давно не было. Так что — неожиданно для многих в Украине — из Штатов может прозвучать нечто вроде того, что раз в войну (в отличие от корейцев) делать выборы не можете, то в таком случае миритесь с рф. Причём прозвучать уже не просто от заезжего сенатора.

В общем, пусть Главная страна мира определяется. Демократия — так демократия, ОК, дайте денег, а всё, что от нас никак не зависит, организуйте. Или без претензий.