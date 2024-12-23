'Это должно заинтересовать словацкие спецслужбы': Зеленский отреагировал на встречу Фицо и Путина в Москве

Отсутствие пресс-конференции премьер-министра Словакии Роберта Фицо и кремлевского диктатора Владимира Путина после их переговоров в Москве говорит о том, что они просто не могут ничего разглашать публично и боятся реакции общественности. Фицо хочет вести дела с РФ, ему это выгодно.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в X (Twitter). Напомним, что словацкий премьер приехал на ковер к российскому диктатору в воскресенье, 22 декабря.

"Москва предоставляет значительные скидки Фицо, но платит за них Словакия. Такие скидки не бесплатны – за них России платят суверенитетом или теневыми схемами. Это должно заинтересовать словацкие правоохранительные органы и спецслужбы", – подчеркнул глава Украинского государства.

Он напомнил: лидеры ЕС во время недавней встречи в Брюсселе (Бельгия) признали, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью или искать замену российскому газу.

Цель политика скорее противоположная – помочь России вытеснить американский газ и энергоресурсы из Европы, то есть "помочь Путину зарабатывать деньги для финансирования войны и ослабить Европу".

"Мы теряем людей из-за войны, которую начал Путин, и мы считаем, что такая помощь Путину является аморальной", – подчеркнул Зеленский.

Фицо даже отказался от компенсаций, которые могли бы облегчить переходный период и помогли бы избавиться от зависимости. Выходит, что для премьера "этот вопрос не является вопросом безопасности" и он "заинтересован именно в российском газе".

"Следовательно, его ключевая цель – вести дела с Россией, и это ему выгодно. Это действительно большой вопрос безопасности как для Словакии, так и для всей Европы. Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?" – задал риторические вопросы Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 декабря Фицо приехал в Москву, чтобы говорить с диктатором Путиным о "газовом кризисе" в Словакии из-за того, что Украина прекратит транзит из РФ с 1 января 2025 года. Также премьер заявил, что они "обменялись мнениями о военной ситуации в Украине".

– Словацкая оппозиция назвала этот вояж позором и раскритиковала главу правительства.

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