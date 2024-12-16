Соглашение Украины с РФ о транзите газа завершает действие 1 января 2025 года: Шмигаль озвучил дальнейшие планы

Соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет его продолжать, однако Украина не прочь транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в соцсетях после разговора с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Они, в частности, говорили о бесперебойном снабжении природным газом в зимний период.

Шмигаль отметил, что энергетическая безопасность Европы остается приоритетом Украины, особенно в условиях зимы.

Он отметил, что за последние годы в ЕС сделали немало для того, чтобы европейские страны имели надежные поставки и чтобы энергоресурсы нельзя было использовать как инструмент шантажа, чем регулярно занималась Россия.

"Украина готова выполнять обязательства, которые мы взяли в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Поэтому если Еврокомиссия официально обратится в Украину по транзиту любого газа, кроме российского, мы, конечно, будем это обсуждать и готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности," как всего ЕС, так и каждой европейской нации", – отметил Шмигаль.

Премьер-министр также отметил важность санкционного давления на российский энергетический сектор. Он положительно оценил принятие 15-го пакета санкций ЕС, предусматривающего ужесточение ограничений против "теневого танкерного флота", который приносит России значительные доходы для финансирования войны.

"Мы благодарны нашим партнерам за понимание, что Россия использует энергетический экспорт для финансирования преступной войны и дестабилизации Европы. Санкции против российского энергосектора остаются важным инструментом для принуждения агрессора к миру", – подчеркнул премьер.

Шмигаль также поблагодарил Фицо за сотрудничество по импорту электроэнергии и сообщил, что на прошлой неделе 30% импорта в Украину поступило именно от Словакии.

Напомним, Словакия – одна из немногих стран Европы, сохранивших зависимость от российского газа, в связи с чем от Братиславы долго раздавались надежды, что Украина все же сохранит транзит.

Как сообщал OBOZ.UA, остановка транзита российского газа через Украину подтверждает изменения в энергетическом ландшафте Европы. Украина и страны ЕС активно адаптируются к новым условиям, уменьшая зависимость от российских энергоресурсов.

Украина наращивает свою добычу, чтобы стабильно пройти отопительный сезон. Это снижает зависимость от мировых рынков и открывает перспективы развития Украины как газового хаба Восточной Европы.

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