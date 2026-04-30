Ученые впервые осуществили телепортацию фотона между двумя квантовыми точками: что это значит для человечества

Впервые ученым удалось успешно телепортировать состояние поляризации одного фотона с одной квантовой точки на другую через 270-метровый открытый канал связи. Проще говоря, свойства одного фотона были переданы другому с помощью квантовой телепортации.

Это важная веха на пути к созданию сверхбезопасного квантового интернета. Как передает ScienceDaily, исследованием этой темы продолжает заниматься международная европейская команда, в состав которой входят ученые из Падерборнского университета (ФРГ).

Ученые из разных стран сосредоточились над созданием нового интернета

Прорыв опирался на вклад нескольких исследовательских центров по всей Европе. Квантовые точки были точно разработаны в Университете Иоганна Кеплера (Австрия), тогда как нанофабрикацию резонаторов выполнили партнеры из Вюрцбургского университета (Германия). Сами эксперименты по телепортации проходили в Римском университете Сапиенца (Италия), где ученые соединили два здания с помощью оптического канала связи длиной в 270 метров.

"Эксперимент впечатляюще демонстрирует, что квантовые источники света на основе полупроводниковых квантовых точек могут служить ключевой технологией для будущих квантовых коммуникационных сетей. Успешная квантовая телепортация между двумя независимыми квантовыми излучателями является жизненно важным шагом к масштабируемым квантовым реле и, соответственно, к практической реализации квантового интернета", – объяснил профессор Клаус Йонс, руководитель исследовательской группы и член совета директоров Института фотонных квантовых систем (PhoQS) Падерборнского университета.

Эксперты еще 10 лет назад разработали дорожную карту, предполагая, что квантовые точки и телепортация между фотонными парами могут быть использованы для протоколов квантовой коммуникации.

Как отметил профессор Йонс, "долгосрочное стратегическое планирование" наконец-то окупилось. "Сочетание замечательной материаловедческой науки, нанофабрикации и оптической квантовой технологии стало ключом к нашему успеху", – заявил он.

Добавим, что квантовая телепортация – это передача квантовой информации от отправителя в одном месте к удаленному приемнику. Хотя телепортация в научной фантастике обычно изображается как средство перемещения физических объектов из одного места в другое, квантовая телепортация передает только квантовую информацию.

Исследователи говорят, что следующей целью будет демонстрация так называемого переключения запутанности между двумя квантовыми точками. Выполнение этой задачи позволит создать первое квантовое реле. Потенциально квантово-безопасную связь можно будет использовать для передачи данных, в первую очередь на объектах критической инфраструктуры или в правительстве.

– Ранее американские ученые телепортировали квантовое состояние света через более чем 30 километров оптоволоконного кабеля среди потока интернет-трафика.

– Исследователи, которые работают на Большом адронном коллайдере, воссоздали первую миллисекунду после Большого взрыва. Они установили, что первичный "космический бульон" мог быть буквально более похожим на жидкость, чем считалось ранее.

