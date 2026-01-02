Сколько поляков верят в скорый мир в Украине: результаты опроса

Большинство поляков не верят в то, что российско-украинская война закончится в 2026 году. В то, что усилия США в достижении мира в Украине могут завершиться успехом, верит лишь каждый пятый гражданин Польши.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного IBRiS по заказу "Rzeczpospolita". Настроения польского общества показали, что поляки в подавляющем большинстве не верят заявлениям российского диктатора Владимира Путина, они имеют реалистичное восприятие реальности.

Сколько поляков верят в окончание российско-украинской войны в 2026-м

Согласно результатам опроса, 59,6% поляков не верят, что война России против Украины закончится в этом году.

Противоположного мнения придерживаются 21,6% опрошенных. А 18,9% респондентов не сформировали собственной позиции по этому поводу.

Среди тех, кто не верит в завершение войны в течение ближайших 12 месяцев, оказалось несколько больше сторонников правящей партии (64%), впрочем и избиратели оппозиционных сил также преимущественно не чувствуют, что война вышла на финишную прямую (такого мнения придерживаются 59% сторонников польской оппозиции).

Также преимущественно скептически настроены относительно возможности окончания войны в 2026-ммужчины (62%), представители поколения Z (рожденные с середины 1990-х до начала 2010-х годов. – Ред.) (84%), люди в возрасте от 40 лет (78%) и те, кто имеет высшее образование (70%).

В Rzeczpospolita считают: этот опрос показывает реалистичность оценки реальной ситуации на поле боя, превалирующей в польском обществе, определенную его зрелость и отсутствие наивности.

"Опрос показывает, что люди могут реально оценивать ситуацию, потому что эта война не закончится. Поляки знают российский менталитет, они знают, что такое советский "мир". Они прекрасно понимают, что Путин, который не выполнил никаких соглашений, подпишет что угодно, но не будет придерживаться обязательств. Этот опрос свидетельствует о том, что мы наращиваем устойчивость к действиям Уиткоффа, который верит заверениям Путина о мире и утверждает, что тот не нападет на Европу, одновременно разрабатывая новые системы вооружения и стремясь собрать деньги для участия в гонке вооружений", – заявил польский генерал Роман Полько, бывший командир подразделения спецназначения GROM и экс-руководитель Бюро национальной безопасности.

Отличным предохранителем он напрасных надежд и чрезмерного безосновательного оптимизма, по мнению собеседника издания является относительно свежий опыт холодной войны, "когда Россия вооружилась до зубов, одновременно навязывая Западу идеологию пацифизма, которая имела целью разоружить Запад".

"Это показывает, что мы имеем более реалистичный взгляд на то, как Россия подходит к вооруженным конфликтам и так называемым мирным переговорам", – добавил бывший офицер.

Полько также подчеркнул: среди тех, кто не верит в скорый мир, точно есть те, кто хотел бы немедленного прекращения огня.

"Это здравый смысл, потому что мы не поддаемся тому, чего ожидает кремлевская пропаганда, которая хочет, чтобы мы думали, что мир обязательно наступит, поэтому давайте ничего не делать, не вооружаться, не внедрять программы, связанные с наращиванием потенциала сдерживания, укреплением нашей обороноспособности", – комментирует Роман Полько.

Не удивлен настроениями поляков и экс-руководитель Бюро национальной безопасности Станислав Козей, занимавший должность при президенте страны Борониславе Коморовском.

"Все доказательства, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что Россия не намерена достигать мирного соглашения. Это четко демонстрирует ее ожидания по достижению целей, которые она изначально поставила перед собой. Люди просто видят разницу между позицией России и ее готовностью достичь любого соглашения с Украиной. Это исследование отражает реальность, с которой мы имеем дело. Люди интерпретируют ее правильно" – объяснил Козей.

