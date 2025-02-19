Сколько немцев поддерживают размещение военных Бундесвера в составе миротворческой миссии в Украине: результаты опроса

В Германии больше граждан за потенциальное участие войск Бундесвера в миротворческой миссии в Украине, чем против. Однако процент сторонников такой идеи не смог пересечь порог в 50%.

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49% немцев поддерживают такое развертывание, 44% – против, а 7% воздержались от ответа. Соответствующие результаты показал опрос Forsa, проведенный 13 и 14 февраля, передает Reuters.

Эксперты отметили, что в Западной Германии за проголосовали 52% респондентов. В то же время в бывших коммунистических восточных землях 65% людей выступили против.

Соцопрос также показал, что 83% избирателей крайне правой партии "Альтернатива для Германии" не поддерживают развертывание войск ФРГ на территории Украины.

Напомним:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обсуждение отправки миротворческих войск в Украину его уже "немного раздражает" – потому что война все еще продолжается. По его мнению, эта тема "крайне неуместна".

– Замглавы федерального правительства Германии Кристине Гоффманн 17 января также сказала, что вопрос направления миротворцев в Украину сейчас преждевременный.

Как писал OBOZ.UA, Берлин недавно передал Силам обороны Украины новый пакет военной помощи. В него вошли бронеавто MRAP, САУ Zuzana 2, боеприпасы (в том числе для ПВО), дроны и прочее.

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