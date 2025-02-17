Надо подождать и посмотреть: в Германии назвали преждевременными дискуссии о направлении миротворцев в Украину

В Германии прокомментировали возможность направления своих миротворцев в Украину для обеспечения безопасности. Там заявили, что сейчас этот вопрос преждевременный.

Видео дня

По словам замглавы федерального правительства Кристине Гоффманн, первоочередной задачей является продолжение военной помощи Украине. Об этом она сказала на брифинге в понедельник, 17 февраля.

"Конечно, военная помощь Украине обеспечена и будет продолжена... Для нас, конечно, очень важно поддерживать Украину в военном плане, для этого должны быть обеспечены необходимые финансовые ресурсы... Это четкое обещание федерального правительства", – сказала Гоффман.

Гоффманн также подчеркнула, что политический консенсус по поддержке Украины среди германских демократических партий существует.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил необходимость как можно быстрее принять решение о "чрезвычайной ситуации", что позволит обеспечить дополнительные финансовые ресурсы для поддержки Украины. Эти вопросы могут быть решены еще в текущем созыве Бундестага до конца марта.

"Канцлер считает, что это должно произойти как можно скорее, и эти финансовые ресурсы, которые еще не были четко предусмотрены в бюджете, должны быть обеспечены из-за объявления "чрезвычайной ситуации", – пояснила Гоффманн.

Представитель МИД Германии Себастьян Фишер добавил, что в настоящее время первоочередной целью является укрепление Украины в военной, финансовой и гуманитарной сферах, чтобы она могла вступить в переговоры с позиции силы. Только после этого можно будет обсуждать разные элементы мирного решения, включая безопасность, восстановление территорий, возвращение похищенных детей и другие вопросы.

"И если будет установлен действительно устойчивый и длительный мир, его также нужно обеспечить, чтобы Путин больше никогда не решился принести войну на европейский континент", – подчеркнул представитель МИД.

Относительно вопроса направления миротворцев Гоффманн заявила, что обсуждать это преждевременно, ведь прежде всего необходимо увидеть, наступит ли мир для Украины, и только тогда можно будет думать о дальнейших шагах.

Напомним, ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил отправки американских военных в Украину и еще большего санкционного давления в отношении России. В частности, при условии, что российский диктатор Путин не согласится на мирное соглашение с Киевом, которое будет гарантировать долгосрочную независимость страны. В то же время он высказал идею "перезагрузки" отношений с РФ, если будет заключено "справедливое соглашение".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые миротворческие силы, если они будут развернуты в Украине, должны включать войска США. По его словам, это будет залогом их эффективности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!