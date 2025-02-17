Боеприпасы для ПВО, САУ и дроны: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Силам обороны Украины новый пакет военной помощи. В него вошли бронеавто MRAP, САУ Zuzana 2, боеприпасы (в том числе для ПВО), дроны и прочее.

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Список оказанной военной поддержки правительство ФРГ обновило на своем сайте в понедельник, 17 февраля. В этом перечне:

– 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;

– боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;

– боеприпасы для БМП Marder;

– 41 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;

– ракеты IRIS-T SLM и IRIS-T SLS;

– четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2;

– 50 000 снарядов калибра 155-мм;

– 2 000 снарядов калибра 122-мм;

– 300 дронов типа HF-1;

– 51 разведдрон VECTOR с запчастями;

– 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

– 29 разведывательных дронов SONGBIRD;

– 14 разведывательных дронов HORNET;

– два танка для разминирования WISENT 1;

– 16 минных плугов;

– восемь автомобилей для охраны границы;

– 645 лазерных дальномеров;

– 74 000 патронов 44-мм;

– 100 пулеметов MG5;

– 2 915 штурмовых винтовок HK 416;

– 900 штурмовых винтовок MK 556;

– 64 винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;

– 20 винтовок CR 308;

– 73 штурмовые винтовки AK-47;

– патроны для огнестрельного оружия;

– 27 800 шерстяных одеял и 766 спальных мешков;

– 37 200 турникетов.

Как писал OBOZ.UA, 13 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент признать российско-украинскую войну чрезвычайным положением. Это позволило бы более эффективно помогать ВСУ, объяснил политик.

Замглавы федерального правительства Германии Кристине Гоффманн 17 января заявила, что вопрос направления миротворцев в Украину сейчас преждевременный.

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