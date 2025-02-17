Боеприпасы для ПВО, САУ и дроны: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Силам обороны Украины новый пакет военной помощи. В него вошли бронеавто MRAP, САУ Zuzana 2, боеприпасы (в том числе для ПВО), дроны и прочее.
Список оказанной военной поддержки правительство ФРГ обновило на своем сайте в понедельник, 17 февраля. В этом перечне:
– 56 неуязвимых для мин транспортных средств с защитой от засады MRAP;
– боеприпасы для основного боевого танка Leopard 1;
– боеприпасы для БМП Marder;
– 41 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;
– ракеты IRIS-T SLM и IRIS-T SLS;
– четыре самоходных артиллерийских установки Zuzana 2;
– 50 000 снарядов калибра 155-мм;
– 2 000 снарядов калибра 122-мм;
– 300 дронов типа HF-1;
– 51 разведдрон VECTOR с запчастями;
– 245 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
– 29 разведывательных дронов SONGBIRD;
– 14 разведывательных дронов HORNET;
– два танка для разминирования WISENT 1;
– 16 минных плугов;
– восемь автомобилей для охраны границы;
– 645 лазерных дальномеров;
– 74 000 патронов 44-мм;
– 100 пулеметов MG5;
– 2 915 штурмовых винтовок HK 416;
– 900 штурмовых винтовок MK 556;
– 64 винтовок HLR 338 с 314 000 патронами;
– 20 винтовок CR 308;
– 73 штурмовые винтовки AK-47;
– патроны для огнестрельного оружия;
– 27 800 шерстяных одеял и 766 спальных мешков;
– 37 200 турникетов.
Как писал OBOZ.UA, 13 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал парламент признать российско-украинскую войну чрезвычайным положением. Это позволило бы более эффективно помогать ВСУ, объяснил политик.
Замглавы федерального правительства Германии Кристине Гоффманн 17 января заявила, что вопрос направления миротворцев в Украину сейчас преждевременный.
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