Сколько финнов поддерживают предоставление гарантий безопасности Украине, в частности отправку войск: результаты опроса

Подавляющее большинство граждан Финляндии выступает за участие своей страны в предоставлении гарантий безопасности Украине. При этом мнения респондентов разделились относительно того, какую именно форму могут иметь гарантии безопасности, которые Финляндия предоставит Украине.

Результаты опроса свидетельствуют о значительной поддержке Украины среди населения Финляндии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу журнала Iltalehti.

Результаты опроса

Согласно данным опроса, 67% респондентов поддерживают меры по предоставлению гарантий безопасности, только 10% высказались против, а 23% не смогли определиться с ответом. Поддержка такого шага практически равномерно распределилась среди сторонников различных политических сил Финляндии.

Вместе с тем мнения финнов разделились относительно конкретной формы гарантий. 68% респондентов поддерживают отправку финских военных в Украину, но только для выполнения роли советников или консультантов, а не для участия в боевых действиях.

63% опрошенных выступают за предоставление военной помощи, 60% — за невоенную материальную поддержку. Лишь 19% финнов согласились бы на отправку военных для участия в боевых задачах.

Что показали прошлые опросы

31% украинцев считают, что Запад постепенно устает от поддержки Украины, а его помощь ослабевает. Особенно критично украинцы оценивают позицию США – две трети опрошенных считают, что Вашингтон давит на Киев, вынуждая к уступкам перед Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев (73%) продолжают верить в победу Украины в войне с Россией. Не верят в победу 17% респондентов. Среди опрошенных три главных признака победы Украины – возвращение всех украинских пленных и депортированных (37%), сохранение государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов (30%).

Исследование Киевского международного института социологии (конец июля – начало августа 2025 года) свидетельствует о том, что 54% респондентов считают приемлемым мирное урегулирование войны на основе совместного плана, разработанного Украиной и европейскими партнерами. Абсолютное большинство украинцев – 74% – категорически не воспринимают условный "мирный план" государства-агрессора России.

