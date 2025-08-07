Какой мирный план украинцы считают наиболее приемлемым: результаты опроса

Большинство граждан Украины считают наиболее приемлемым мирное урегулирование войны на основе совместного плана, разработанного Украиной и европейскими партнерами. При этом абсолютное большинство украинцев категорически не воспринимают условный "мирный план" на российских условиях.

Лишь 17% респондентов готовы хотя бы частично согласиться на предложенные Москвой условия прекращения войны. Таковы результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в конце июля – начале августа 2025 года.

Совместный мирный план Европы и Украины

Так, условный план, который базируется на общей позиции Европы и Украины, считают приемлемым 54% респондентов, тогда как 30% выступают против. По сравнению с маем этот вариант немного набрал поддержки: тогда его поддерживали 51%, а негативно оценивали 35%. Как отмечают социологи, этот сценарий предусматривает получение Украиной надежных гарантий безопасности от Европы и США, непризнание оккупированных территорий, продолжение движения в ЕС и постепенное снятие санкций против РФ только после установления устойчивого мира.

План, условно приписываемый США

Относительно условного плана США, то 39% респондентов готовы его поддержать (против 29% в мае), однако для 49% такой сценарий остается неприемлемым. В этом случае Крым признается частью РФ, оккупированные территории остаются под ее контролем, но Украина продолжает евроинтеграцию. С России снимается часть санкций. Как отмечается в результатах опроса, даже те, кто соглашаются с таким вариантом, часто называли его "тяжелым компромиссом".

Категорический отказ от условий России

Российский сценарий практически единодушно отвергается во всех регионах Украины - 76% украинцев против. Речь идет о требованиях РФ об отказе от вступления в НАТО, сокращении ВСУ, официальном признании всех оккупированных территорий частью России и передаче под ее контроль Херсона, Запорожья и всего Донбасса. В то же время предполагалось бы снятие санкций и формальное движение Украины в ЕС.

"Несмотря на агрессивные действия россиян на фронте и жестокие воздушные атаки гражданских городов за последние несколько месяцев, общественное мнение украинцев в вопросах войны и мира принципиально не изменилось. Украинцы по-прежнему демонстрируют открытость к переговорам и возможность пусть и неохотного, но принятия сложных решений. Однако абсолютное большинство продолжают отвергать требования к капитуляции (чем является российский Меморандум)", – отметил директор КМИС Антон Грушецкий.

Опрос КМИС проводился в период с 23 июля по 4 августа 2025 года методом телефонных интервью с использованием случайной выборки среди граждан, проживающих на подконтрольной украинскому правительству территории. Всего было опрошено 1022 респондента в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность для общей выборки не превышает 4,1%, для каждого из мирных планов (которые оценивались отдельными группами респондентов – по 324–351 лицу) – не более 7,2%.

