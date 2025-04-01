Сколько украинцев считают, что Запад устает от Украины и его поддержка слабеет: результаты опроса

31% украинцев считают, что Запад постепенно устает от поддержки Украины, а его помощь ослабевает. Особенно критично украинцы оценивают позицию США – две трети опрошенных считают, что Вашингтон оказывает давление на Киев, принуждая к уступкам перед Россией.

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В то же время большинство все еще доверяет Европе и воспринимает ее как союзника. Об этом говорится в опросе КМИС.

Несмотря на опасения снижения поддержки, 62% украинцев заявили, что западные страны продолжают помогать Украине по мере своих возможностей и стремятся к завершению войны на приемлемых условиях.

Однако, социологи указывают, что доверие к союзникам с 2022 года претерпело серьезные изменения. С сентября 2022 по февраль 2024 количество критически оценивавших помощь Западу возросло с 15% до 44%. После февраля 2024 года ситуация изменилась – и к марту 2025 года доля скептиков снизилась до 31%.

В то же время количество верующих в поддержку Запада сначала сократилось с 73% в 2022 году до 49% в 2024 году, а затем снова возросло до 62% в 2025 году.

Европу союзником Украины считают 64% опрошенных, а 28% видят в ней усталость и склонность к компромиссам с Россией.

При этом 67% украинцев уверены, что США устали и хотят принудить Киев к уступкам, а лишь 24% продолжают считать Вашингтон союзником, желающим приемлемого мира.

"Учитывая близость оценок для Запада в целом к оценкам для Европы, можно предположить, что сейчас под Западом украинцы преимущественно понимают Европу. Возможно, то, что за последний год улучшилось восприятие Запада, означает, что за этот период украинцы улучшили свое отношение в первую очередь к Европе и ее приверженности Украине", – пояснили социологи.

Социолог Андрей Грушецкий отметил, что сохранение партнерства с Западом – критически важное для Украины. Успехи на поле боя, как и сопротивление российской агрессии, с 2022 года воспринимались как совместная борьба Украины и ее западных союзников.

Однако политический курс США в 2025 году, особенно после прихода администрации Дональда Трампа, вызвал разочарование среди украинцев. Некоторые аналитики даже указывают на риск формирования антиамериканских настроений.

Грушецкий подчеркнул, что Европа до сих пор остается ключевым союзником. Однако ее дальнейшая решительность в поддержке Украины, особенно по вопросу вступления в ЕС, будет определяющей. В случае промедления или недостаточной помощи доверие к Европе может пошатнуться.

"Этот сценарий будет сильным и разрушительным потрясением как для Украины, так и Европы и всего Западного мира. Поэтому важно приложить все усилия, чтобы его избежать и сохранить оптимизм относительно европейского будущего Украины (и кроме "домашнего задания" для Украины безусловно настойчивый призыв к Европе быть решительными)", – резюмировал он.

Исследования проводились методом телефонных интервью среди взрослого населения Украины на подконтрольных правительству территориях. Первый опрос (14 февраля - 4 марта 2025) охватил 2029 респондентов, погрешность составляет 2,4%. Второй опрос (12-22 марта 2025) - 1326 респондентов, погрешность - 2,5%.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний Белый дом изменил свою политику по поддержке нашей страны и официально заявляет, что не будет оказывать помощь бесплатно. Однако Киев в рамках соглашения о недрах не признает долгом военную помощь США, оказанную ранее.

Министры иностранных дел стран формата "Веймар+" (Польша, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и президент Европейской комиссии Кая Каллас заявили, что увеличат помощь Украине. Кроме того, главные союзники Украины обязались рассмотреть новые санкции против России, чтобы вынудить ее согласиться на прекращение огня.

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