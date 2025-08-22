Сколько украинцев верят в победу в войне против России: результаты опроса

Большинство украинцев (73%) продолжают верить в победу Украины в войне с Россией. Не верят в победу 17% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова. Данные показывают, что наибольший спад веры наблюдался в 2024 году, когда доля тех, кто верил в победу, снизилась на 11 процентных пунктов. В течение последнего года спад продолжался, но незначительно – на 4 пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Результаты опроса

Разницы в уровне веры между мужчинами и женщинами нет. В то же время молодежь демонстрирует более высокую веру в победу по сравнению с людьми старше 60 лет – на 8 процентных пунктов больше, а доля скептиков среди молодежи меньше на 7 пунктов.

Самый низкий уровень веры зафиксирован в восточных областях: только 55,5% респондентов верят в победу, тогда как 31% сомневаются. В южных областях уровень веры выше – 69%, а тех, кто не верит, 16%.

Среди опрошенных три главных признака победы Украины – возвращение всех украинских пленных и депортированных (37%), сохранение государственности (31%) и прекращение ракетных обстрелов (30%). Освобождение территорий в пределах 1991 года назвали 27% респондентов. Менее значимыми были провал российского наступления и стабилизация фронта (12%), конфискация российских активов (12%) и сохранение международных санкций против России (11%).

Опрос был проведен в период с 12 по 18 августа 2025 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 2002 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Что показали другие соцопросы

Исследование Киевского международного института социологии (конец июля – начало августа 2025 года) свидетельствует о том, что 54% респондентов считают приемлемым мирное урегулирование войны на основе совместного плана, разработанного Украиной и европейскими партнерами. Абсолютное большинство украинцев – 74% – категорически не воспринимают условный "мирный план" государства-агрессора России.

Как ранее писал OBOZ.UA, россияне тем временем убеждены, что "побеждают" в войне. Около 69% опрошенных по состоянию на июль считали, что "спецоперация" продвигается успешно. Никаких особых "успехов" у российской армии не заметили 17% опрошенных жителей РФ.

