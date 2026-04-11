Сколько будет действовать пасхальное перемирие и верят ли военные в его соблюдение: точное время и комментарии

Российский диктатор Владимир Путин 9 апреля объявил о "пасхальном перемирии", которое якобы должно длиться с 16 часов 11 апреля до конца суток 12 апреля по всем направлениям боевых действий. В то же время украинские военные относятся к словам главы Кремля с недоверием.

Причиной является предыдущий опыт, когда во время подобных заявлений российская сторона продолжала обстрелы. Об этом сообщает "Суспільне".

Если верить словам российского диктатора, то "пасхальное перемирие" якобы будет действовать 32 часа.

Что по поводу "пасхального перемирия" думают военные

Начальник службы беспилотных систем 31-й отдельной механизированной бригады Роман, подразделение которой работает на Александровском направлении, отметил, что подобные "перемирия" Россия объявляла и раньше, однако придерживалась их недолго.

"То, что я помню, то было это однажды и где-то примерно полдня продержалось. А дальше понемногу, понемногу нарастала активность и все пошли воевать, как и воевали до того", – подчеркнул он.

Военный добавил, что даже в случае кратковременного прекращения огня это не будет иметь существенного влияния на ситуацию на фронте. По его мнению, такие заявления Кремля скорее направлены на создание впечатления о якобы "жесте доброй воли", чем на реальные изменения.

В то же время представитель группировки войск "Восток" Григорий Шаповал отметил, что Силы обороны будут действовать в зависимости от реальной ситуации на фронте.

"Если не будет с их стороны никаких активных действий, то, конечно, и с нашей стороны это будет также. Если враг будет какие-то атакующие действия использовать, мы будем давать ему отпор. Главное – это наши военнослужащие, их жизнь", – сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Путина о краткосрочном "пасхальном перемирии". Он отметил, что Украина готова к зеркальным шагам и дает шанс Кремлю прекратить войну.

"Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи", – написал глава государства.

Как писал OBOZ.UA, после слов Зеленского спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что объявленное так называемое "пасхальное перемирие" носит исключительно гуманитарный характер. По его словам, подобные шаги не следует рассматривать как политический сигнал или изменение позиции по войне.

