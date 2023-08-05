'Ситуация сложная': Данилов оценил, сможет ли Украина вернуть ядерный статус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина вряд ли сможет восстановить статус ядерного государства. По его словам, это вопрос не только политические, но и технологический, и он очень сложный.

Видео дня

В эфире телемарафона в пятницу, 4 августа, у Данилова спросили, могут ли гарантии безопасности для Украины предусматривать наличие у нашей страны ядерного оружия в каком-либо виде.

Секретарь СНБО отметил, что учитывая тот арсенал ядерного оружия, который был изъят у Украины, это вряд ли возможно.

"И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим. Это очень сложная ситуация. Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, – это сложная вещь", – подчеркнул он.

Данилов добавил, что есть страны, которые сами напрямую не владеют ядерным оружием, однако им его предоставляют государства-члены НАТО. Будет ли работать это в случае Украины, Данилов сказал, что пока что предвидеть этого нельзя.

"Это сложная, ответственная и трудная работа", – подытожил он.

После распада Советского Союза Украина располагала примерно одной третью советского ядерного арсенала. На территории страны оставалось 130 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н, 46 МБР РТ-23 "Молодец" с десятью боеголовками каждая, а также 38 тяжёлых бомбардировщиков, всего около 1700 боеголовок.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, согласно которому отказалась от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности. В 2014 году страна-агрессор РФ напала на Украину и оккупировала Крым и часть Донбасса, чем нарушила договор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР сказали, что решение Кремля по размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси в плане безопасности для Украины ничего не меняет. Это только может стать дополнительным инструментом для шантажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!