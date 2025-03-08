'Ситуация по мирному соглашению нестабильна': Бессент призвал осознать, что гарантии безопасности Украине должна предоставить Европа

В Соединенных Штатах Америки снова заявили, что гарантии безопасности Украине после заключения возможного соглашения с РФ и окончания боевых действий должна обеспечить Европа. Там сказали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно это осознать".

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С таким заявлением выступил министр финансов США Скотт Бессент в пятницу, 7 марта, в интервью программе CNBC. По его словам, ситуация по потенциальному мирному соглашению о завершении войны России против Украины нестабильна.

"Он (Владимир Зеленский. – Ред.) должен признать, что гарантии безопасности будут поступать от европейцев", – заявил Бессент.

Он также прокомментировал ситуацию вокруг соглашения о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами.

"Думаю, что у Зеленского эти слова на повторе: гарантия безопасности, гарантия безопасности. И гарантия безопасности имеет двойную форму: поскольку США имеют экономическую заинтересованность в Украине, в успехе будущего Украины, то говорю вам, что это соглашение не принесет США ничего, если украинская экономика не добьется успеха. Следовательно, есть экономическая и косвенная гарантия экономической безопасности", – отметил американский министр.

Также он заявил, что президент Штатов Дональд Трамп хочет мирного соглашения, упорно над этим работает, и признает, что "мы должны говорить с обеими сторонами".

"Посмотрите, за кулисами, он также ведет переговоры с президентом Путиным, но нельзя с ним вести переговоры, если вы с ним не говорите", – сказал Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц снова озвучил "условие" Украине для завершения войны с Россией. По его словам, Киев должен "согласиться на территориальные уступки", чтобы получить гарантии безопасности.

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