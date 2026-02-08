Недавно британская газета The Telegraph обратила внимание на сложную ситуацию с резким ростом цены на золото в России в начале полномасштабной войны с Украиной, что увеличило стоимость российских резервов более чем на 200 млрд долларов. В то же время в последние недели наблюдается падение цены на золото на 18%, что поставило под вопрос жизнеспособность этого ресурса России, особенно на фоне того, что Россия с 2022 года уже распродала 71% золота из Фонда национального благосостояния.

Таким образом российская экономика сейчас выглядит абсолютно слабой и проблемной. Об этом заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Российская экономика и ядерное оружие

По ее словам, коллапс российской экономики является более комплексной историей, чем отдельно цена на золото.

"Исходя из того, что мы видим, из последних событий, ситуация в российской экономике очень-очень плохая. Поэтому, когда мы говорим о возможности заключения перемирия, это прежде всего связано с проблемами в российской экономике", – сказала оппозиционерка, и добавила, что такие поступки со стороны президента США Дональда Трампа, являются "давлением на какие-то болевые точки", связанные с российской экономикой, что является более приоритетным вопросом.

В то же время, по мнению Курносовой, прекращение действия договора о контроле за стратегическими вооружениями, будет иметь более неприятные последствия для России, чем для США, о чем свидетельствуют одни из недавних комментариев пресс-секретаря администрации президента России Дмитрия Пескова в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину.

"Именно из-за коллапса российской экономики Россия сегодня не в состоянии проводить какую-либо модернизацию своих ядерных вооружений. Мировая наука далеко продвинулась вперед, и естественно, что и ядерные вооружения тоже переживают инновацию – они тоже модернизируются и тоже меняются", – резюмирует она.

Ядерное развитие РФ уничтожает окружение Путина

Курносова подчеркивает, что несмотря на то, что у России большой ядерный потенциал, качественной составляющей он не несет. В основном это связано с тем, что ядерные исследования зависят как от экономики, так и от науки, которая тоже в упадке.

Эти отрасли, как объясняет Курносова, контролирует окружение Владимира Путина: "Росатом" подконтролен Сергею Кириенко, а московский институт имени Игоря Курчатова — подсанкционному Михаилу Ковальчуку .

"Поэтому ожидать каких-то инновационных решений в области ядерных вооружений не стоит, у России просто нет никаких возможностей. В то время как у Соединенных Штатов такие возможности огромны. И если говорить о том, что в этом контексте волнует Соединенные Штаты, то их гораздо больше волнует то, что Китай быстро наращивает свои ядерные арсеналы, одновременно имея возможность, прежде всего экономическую, наращивать их в современном виде", – говорит она.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, чтобы новое соглашение по ядерному оружию, которое заменит СНВ-III, касалось США, России и Китая. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений не продлевали, потому что его условия нужно было обновить, а РФ не придерживалась обязательств.

Как сообщал OBOZ.UA, договор прекращения действия договора СНВ-III снимает последние формальные ограничения на количество ядерных боеголовок и их носителей. Несмотря на очевидные риски для глобальной стабильности, для Украины в этой ситуации просматриваются определенные тактические выгоды, главная из которых кроется в колоссальной стоимости ядерного паритета.

