'Россия годами нарушала ядерное соглашение': Рубио отверг обвинения, будто США инициируют новую гонку вооружений

Соединенные Штаты хотят, чтобы новое соглашение по ядерному оружию, которое заменит СНВ-III, касалось не двух, а трех государств: Америки, России и Китая. Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений не продлевали, потому что его условия нужно было обновить, а РФ не придерживалась обязательств.

Об этом сообщил государственный секретарь Марко Рубио. В колонке под названием "Следующая эра контроля над ядерными вооружениями" он разъяснил позицию Вашингтона и поделился, каких принципов будут придерживаться Соединенные Штаты. Материал был опубликован на сайте Госдепа 6 февраля.

Почему срок действия СНВ-III истек

Рубио напомнил, что с 5 февраля положения СНВ-III (англ. New START) уже не являются действительными. "Многие голоса в СМИ" пытались подать этот факт как признак того, что Вашингтон якобы начинает новую гонку ядерных вооружений.

"Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнять New START в 2023-м, годами игнорируя его условия", – подчеркнул главный дипломат США.

Договор требует как минимум двух сторон, отметил он. И Америка стояла перед выбором: взять обязательства на себя в одностороннем порядке или признать, что новая эра требует нового подхода.

Вашингтон убежден, что контролировать ЯО должны уже не две, а три страны. "Быстрое и непрозрачное расширение Китаем своего ядерного арсенала с момента вступления в силу New START сделало предыдущие модели контроля над вооружениями, основанные на двусторонних соглашениях между Соединенными Штатами и Россией, устаревшими", – заявил Рубио.

По информации американской стороны, с 2020 года КНР увеличила свой арсенал ядерного оружия с примерно 200 до более 600 боеголовок и имеет все шансы иметь более 1000 боеголовок до 2030-го. Поэтому договоренность, которая не учитывает ситуацию в Китае, только ослабит США и союзников.

Дальнейшие действия США исходят из трех принципов

Во-первых, контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом.

"Как четко дал понять президент Дональд Трамп, другие страны несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности – и никто больше, чем Китай", – прокомментировал Рубио.

Во-вторых, Америка не согласится на условия, которые не выполняются или наносят вред Соединенным Штатам.

"Мы четко установили наши стандарты и не поступимся ими ради достижения контроля над вооружениями ради самого контроля над вооружениями", – отметил госсек.

В-третьих, США всегда будут вести переговоры с позиции силы.

"Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут стоять на месте, пока они будут уклоняться от своих обязательств и расширять свои ядерные силы. Мы будем поддерживать мощный, надежный и модернизированный ядерный потенциал сдерживания", – объяснил этот пункт Рубио. Фактически он признал, что США будут наращивать количество оружия, готового к применению, если Москва и Пекин будут действовать аналогично.

"Мы понимаем, что этот процесс может занять время. Предыдущие соглашения, включая New START, заключались годами и базировались на десятилетиях прецедентов. Они также были заключены между двумя государствами, а не тремя или более. Однако, то, что что-то сложное, не означает, что мы не должны этого стремиться или соглашаться на меньшее", – подытожил глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал OBOZ.UA, 22 июня 2020 года Китай якобы провел секретные испытания ядерного оружия. Данных об этом ранее не было; ее обнародовали Соединенные Штаты на конференции по разоружению в Женеве (Швейцария) 6 января.

