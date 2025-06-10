Ситуация критически острая: Порошенко требует созвать специальное заседание парламента по фортификациям

Ситуация со строительством фортификационных сооружений настолько острая, что требует отдельного заседания Верховной Рады. Необходимо определить ответственных за не построение, коррупцию, и срыв финансирования фортификаций.

Видео дня

Об этом заявил Петр Порошенко. Он также требует открыть для общества результаты работы парламентской ВСК по вопросам фортификаций и закупки дронов.

Порошенко напомнил, что предлагал местным администрациям за свой счет построить фортификации, но власть отказалась.

"Если нам не дали возможность самим строить фортификационные сооружения, мы сейчас требуем сделать несколько важных шагов. Ситуация настолько острая, что требует немедленного проведения отдельного заседания Верховной Рады. Достаточно болтовни. Мы требуем определить ответственных за не построение, за коррупцию, за срыв финансирования, отстранить, уволить и привлечь к уголовной ответственности", - сказал Порошенко.

"Депутаты имеют право как представители народа задать вопросы и получить ответы для того, чтобы поправить критическую ситуацию, которая складывается. Отстранить от участия в проекте военно-гражданские администрации. Координирующую роль закрепить за Государственной службой специального транспорта, за Силами поддержки. Потому что сегодня практика показывает, что наиболее эффективно используются средства, наиболее эффективно строятся фортификационные сооружения именно там. И не верьте успокаивающей лжи правительства", - сказал пятый Президент.

"Мы предлагаем открыть горячую линию для представителей общественности, активистов, журналистов с конкретными направлениями, которые должны быть. Информация должна быть использована для улучшения ситуации. Эту информацию пытаются засекретить и закрыть. Как это произошло с созданной по нашей инициативе парламентской временной следственной комиссией по фортификационным сооружениям. У меня для этих горе-дельцов, которые хотят прикрыть собственную коррупцию, есть неприятная новость - из космоса в режиме реального времени все видно: кто, что, когда и как строит. А вы своей ложью только ослабляете обороноспособность государства", - сказал Порошенко.

"40 миллиардов гривен были разбазарены доказанными фактами на фортификациях. Каждая гривна, которая была украдена - народ Украины заплатил за это тысячами жизней, квадратных километров украинской земли и драгоценным временем, которое было упущено в виде двух с половиной лет войны, когда мы пытались исправить ситуацию. Из резервного фонда предусматривалось финансирование строительства фортификационных сооружений. На кэш-бэки было потрачено 20 миллиардов, а на фортификационные сооружения по той информации, которая есть в открытом доступе, было потрачено лишь 800 миллионов", - отметил Порошенко.

"В 2014 году по моему приказу как тогдашнего Президента и Верховного Главнокомандующего, распределив усилия и обеспечив эффективный контроль, было построено 600 километров фортификационных сооружений. Эти 600 километров позволили нам сохранить Украину на Донбассе в течение 11 лет. И еще и сейчас вы видите и качество построения, и эффективность той роли, которую они сыграли с 2014 года. Некоторые держатся до сих пор", - напомнил Порошенко.

"Почему мы сегодня бьем тревогу? Потому что без этого врага будет невозможно остановить. Или цена которую мы за это заплатим будет гораздо больше. Мы требуем открыть результаты деятельности Временной следственной комиссии, которая была создана по нашей инициативе, и проинформировать об этом общество. Потому что вашим утаиванием вы прикрываете коррупцию, вы прикрываете кражи, вы прикрываете в конце концов государственную измену. Мы этого точно не можем допустить", - подчеркнул Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко передал Силам обороны 78 экскаваторов для строительства фортификационных сооружений, а также грузовики, строительные материалы и инструменты.