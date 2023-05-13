Символ мира и икона Мадонны на пластине бронежилета: Зеленский и Папа Римский обменялись знаковыми подарками. Фото

В субботу, 13 мая, в Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском. Глава нашего государства и понтифик обменялись знаковыми подарками.

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Папа Франциск подарил Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви, символизирующей мир. Об этом пишет итальянская газета La Sicilia (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

От главы нашего государства глава Католической церкви получил пластину от бронежилета. На ней на красном фоне изображена Мадонна. Также икона была украшена цветами украинского флага.

Отметим, что Папа Римский также вручил памятные подарки всем членам украинской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 мая в Ватикане состоялась первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с начала войны. Глава государства обсудил с Папой "формулу мира" и призвал Ватикан осудить преступления РФ в Украине.

– Перед этим в Риме Зеленский встретился с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой во время официального визита в Италию. На встрече лидеры двух государств обсудили украинскую формулу мира.

– Также Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. После переговоров с главой украинского государства премьер Италии заявила о непоколебимой поддержке Украины.

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