Байден прибыл в Киев и почтил память погибших героев Украины: анонсирован пакет помощи на 500 млн долларов (обновляется)

Президент США Джо Байден 20 февраля прибыл в Киев, предварительно визит американского президента не анонсировался. Слухи о вероятности прибытия высокого гостя циркулировали в Украину с самого утра, когда в столице заметили большой кортеж, однако подтвердили их только фото и видео, где Байден почтил память украинских Героев, отдавших жизнь за родную страну.

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Визит Байдена подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале главы государства.

"Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это чрезвычайно важное проявление поддержки для всех украинцев", - написал он.

Также у сети появилось видео с Байденом на Михайловской площади в сердце столицы. Свой исторический визит американский президент начал от Стены памяти у Михайловского собора. Там Байден почтил память воинов, отдавших жизнь за Украину. Не помешала этому даже объявленная в столице воздушная тревога из-за угрозы ракетных ударов РФ.

Как рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, исторический визит Байдена "решит немало вопросов и ускорит подвисшие".

"Исторический визит Президента США Джо Байдена в Киев и встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Украина сегодня - это сердце демократии, ведущее борьбу за свободу. Хочу поблагодарить советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, с которым мы работали, в том числе и над вопросом визита. Очень рад конструктивному сотрудничеству с Джейком, которое всегда дает мощный результат. Поверьте, визит Джо Байдена - стратегический. Решаются немало вопросов и будут ускорены те, которые подвисли. Наша общая цель - победа Украины над россией и триумф украинских воинов и западного оружия", – подчеркнул Ермак.

Раньше один из журналистов западных СМИ заявил, что президент США Джо Байден мог прибыть в Киев. Это, предполагает он, станет сильным знаком для российского президента Владимира Путина, до сих пор не отказавшегося от намерений захватить украинскую столицу.

О вероятном прибытии Байдена сообщил корреспондент издания Bild. Впоследствии он уточнил, что безоговорочных доказательств такого визита у него на момент публикации не было.

"Байден в Киеве. Город, который должен был находиться под контролем России уже 360 дней. Какой сильный сигнал для диктатора Путина", – пишет журналист Bild Юлиан Репке.

Незадолго до этого в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ждут прибытия "главных партнеров" Украины.

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