Краденое зерно и теневой флот: стало известно, что попадет в 21-й пакет санкций ЕС против Кремля

Европейский Союз (ЕС) готовит 21-й пакет санкций против России, главной мишенью которого станет теневой нефтяной флот, через который Кремль продолжает зарабатывать миллиарды несмотря на действующие ограничения. Новые санкции также могут ударить по российским банкам, военной промышленности и схемах продажи похищенного украинского зерна.

Видео дня

Об этом пишет Politico. По данным европейских дипломатов и чиновников, новый пакет могут представить уже в конце июня или в начале июля, а его главная цель – еще сильнее ударить по ключевым источникам доходов российской экономики.

Одним из важнейших элементов нового пакета станет борьба с так называемым теневым флотом России – сетью стареющих танкеров, которые часто меняют флаги и используют сложные оффшорные схемы. Именно через эти суда Россия продолжает транспортировать нефть по всему миру, несмотря на действующие ограничения.

В ЕС считают, что перекрытие этого канала может существенно ударить по бюджету Кремля. "Это один из важнейших потоков доходов России. Если перекрыть этот канал, давление на Москву возрастет ощутимо", – отмечают европейские чиновники.

Еврокомиссия также может вернуться к ранее заблокированной идее полного запрета морских перевозок для отдельных российских судов, которую ранее не поддерживали Мальта и Греция из-за собственных морских интересов. Кроме теневого флота, 21-й пакет, по предварительным данным, охватит еще несколько ключевых направлений:

российские банки и финансовые учреждения , которые помогают обходить действующие ограничения;

, которые помогают обходить действующие ограничения; компании военно-промышленного комплекса , обеспечивающие армию РФ;

, обеспечивающие армию РФ; фирмы, которые продают похищенное украинское зерно на международных рынках;

на международных рынках; новые физические лица, связанные с российской властью и пропагандистской машиной.

В ЕС отмечают, что санкции против зерновых схем могут стать отдельным важным сигналом, ведь РФ получает прибыль от экспорта продукции, вывезенной с оккупированных украинских территорий. Еще одна потенциально громкая часть нового пакета – возвращение к санкциям против представителей Русской православной церкви, в частности ее главы Патриарха Кирилла.

Ранее эти ограничения не удалось согласовать из-за политического сопротивления отдельных стран ЕС, в частности пророссийского венгерского правительства Виктора Орбана. Однако после политических изменений в Венгрии в Брюсселе видят новую возможность вернуть этот вопрос на повестку дня.

"После выборов в Венгрии появился новый импульс. Нам нужно вернуться к санкциям, которые не были согласованы ранее, и двигаться вперед с новым пакетом", – заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас. Европейские чиновники убеждены, что именно сейчас санкционное давление может быть максимально эффективным.

По словам одного из высокопоставленных чиновников ЕС, российская экономика находится в худшем внутреннем состоянии с начала войны. Среди ключевых проблем Москвы называют:

высокое инфляционное давление;

рост бюджетного дефицита;

трудности с импортом технологий;

все более дорогое финансирование войны.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил, что сейчас не время ослаблять ограничения. "Именно поэтому мы постоянно подчеркиваем нашим партнерам по G7, сейчас нельзя ослаблять давление на Россию", – подчеркнул он.

Параллельно ЕС все активнее демонстрирует готовность действовать самостоятельно, не дожидаясь решений США. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европа готова взять на себя больше ответственности за поддержку Украины и дипломатический процесс.

Окончательное утверждение 21-го пакета санкций потребует единодушия всех стран-членов ЕС, но в Брюсселе настроены решительно. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, по данным дипломатов, хотят представить "большой пакет", который станет сигналом, что Европа не собирается ослаблять экономическое давление на Москву.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в экономике страны-агрессора России уже заметны "трещины". Поэтому Европейский Союз должен усилить санкции против РФ и обеспечить их неукоснительное выполнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!