Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "останется в стороне" от предложений, которые выдвинула "коалиция желающих" на саммите в Париже. По его словам, они якобы приближают Европу к прямой конфронтации с Россией.

Видео дня

Об этом Сийярто написал в соцсети Х. Глава МИД Венгрии считает, что стремясь установить военное присутствие в Украине, западноевропейские страны создают риск прямой войны с РФ.

"Венгрия останется в стороне от этого процесса. Мы поддерживаем мирные переговоры, в частности переговоры на высшем уровне между США и Россией, и решительно отвергаем этот последний шаг в направлении войны", – заявил он.

Это заявление Сийярто уже было высоко оценено в Москве. В частности, его похвалил главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"Венгрия – голос разума и мира в Европе", – написал он, реагируя на пост министра.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 января в Париже (Франция) состоялась одна из крупнейших встреч "коалиции желающих" с участием 27 лидеров государств, Евросоюза, НАТО, представителей Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии. Мероприятие началось с незначительным опозданием и длилось около трех часов.

Члены "коалиции желающих", Украина и Соединенные Штаты Америки собрались для согласования подходов к гарантиям безопасности для Украины. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой стороны заявили о готовности взять на себя обязательства по политически и юридически обязывающим гарантиям безопасности.

Также в Париже была подписана Декларация о намерениях по развертыванию многонациональных сил в Украине. Документ был заключен между нашей страной, Францией и Великобританией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!