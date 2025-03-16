Сибига: Украина хочет закончить войну в этом году, но Путин не хочет мира

Украина хочет завершения войны в текущем 2025 году и готова работать в этом направлении. Однако государство-агрессор преследует противоположную цель, российский диктатор Владимир Путин по-прежнему желает продолжения войны.

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Сейчас мир ожидает ответа от Москвы на предложение США о перемирии, если на него последует отказ – Россия должна столкнуться с мощным давлением. Такую позицию высказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью японскому изданию NHK.

Журналисты подчеркнули, что после американско-украинских переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Сибига, входивший в состав украинской делегации, впервые пообщался со СМИ.

После того, как Украина в Саудовской Аравии ответила согласием на предложение Вашингтона о немедленном прекращении огня сроком на 30 дней, мир, отметил Сибига, ждет ответа от Москвы на эту инициативу.

По его словам, Украина хочет закончить войну в этом году и не станет препятствием на пути этого процесса. Проблема же заключается в том, что Путин хочет войны. И если Россия откажется от предложения США, давление на агрессора должно быть увеличено.

Сибига также рассказал, что украинская национальная группа начнет подготовку дорожной карты по мониторингу длинной линии фронта протяженностью более 1300 километров. По его словам, Украина также планирует консультации с США и другими странами, отчасти потому, что ей может потребоваться участие международного персонала для наблюдения за прекращением огня.

Японские журналисты также отметили, что Сибига назвал Японию "самым близким партнером в Азии". Он подчеркнул, что хотел бы выразить благодарность этой стране за предоставление Украине "постоянной, непоколебимой поддержки с первых минут жестокой российской агрессии".

На вопрос о том, какой поддержки Украина ожидает от Японии больше всего, Сибига ответил, что Украине нужна помощь в восстановлении. Он назвал Японию "истинным лидером" и добавил, что процесс восстановления также открывает возможности для японских компаний.

Напомним, ранее 16 марта стало известно, что Япония планирует разместить ракеты большой дальности для контрмер против КНДР.

Ракеты могут разместить на юго-западном острове Кюсю в рамках усилий страны по приобретению "возможностей ответного удара" для поражения целей противника в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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