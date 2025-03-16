Япония планирует разместить ракеты большой дальности для контрмер против КНДР – СМИ

Япония рассматривает возможность развертывания ракетного вооружения большой дальности для сдерживания агрессии Северной Корей. Ракеты могут разместить на юго-западном острове Кюсю в рамках усилий страны по приобретению "возможностей ответного удара" для поражения целей противника в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Видео дня

Источники в японском правительстве прогнозируют, что развертывание, ракетного вооружения начнется в марте 2026 года. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo News.

По предварительным данным, речь идет об усовершенствованной версии управляемой ракеты класса "земля-корабль" GSDF с увеличенной дальностью полета до 1000 километров. Развертывание на острове Кюсю поместит в зону досягаемости прибрежные районы Северной Кореи и Китая.

Власти рассматривают другие возможные места размещения, поскольку местные жители обеспокоены тем, что они могут стать объектами атак противника. По данным источников, ракеты могут быть размещены в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны в Юфу в префектуре Оита и в городе Кумамото.

Кроме сдерживания КНДР ракеты также могут послужить укреплением безопасности юго-западной части острова Нансей, стратегически важной из-за своей близости к Тайваню, на фоне растущих опасений, что этот остров может подвергнуться вторжению со стороны Китая. При этом источники сообщили, что южная островная префектура Окинава, расположенная ближе к материковому Китаю, вряд ли станет местом размещения войск из-за опасений, что это может усилить напряженность в отношениях с Пекином.

Напомним, украинский оборонно-промышленный комплекс продолжает работать над отечественным ракетным производством. Сейчас продолжаются испытания "Длинного Нептуна", способного поражать цели на расстоянии в 1000 км.

Ранее сообщалось, что Украина разработала недорогую крылатую ракету "Трембита" и активно работает над ее дальнобойной усовершенствованной версией, которая сможет долететь до Москвы. Помимо стоимости, к преимуществам новой ракеты относится ее способность летать на низкой высоте, что поможет избегать вражеской противоракетной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!