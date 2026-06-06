Сибига: Путин потерял шанс выйти из провальной войны, дальше для РФ будет только хуже

Отказ кремлевского диктатора Владимира Путина от предложения президента Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах лишил Россию возможности выйти из войны на более выгодных условиях. В дальнейшем ситуация для страны-агрессора будет только ухудшаться как на фронте, так и в экономической и международной сферах.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, решение Кремля отвергнуть возможность мирного урегулирования будет иметь для России все более серьезные последствия.

"Для России ситуация будет только ухудшаться. Потери на поле боя продолжат расти, а неудачи будут становиться все более болезненными и унизительными. Экономика будет еще глубже погружаться в рецессию. Будет расти безработица, будут повышаться налоги, а инфляция больше всего ударит по наиболее уязвимым слоям населения", – заявил глава МИД.

Министр также подчеркнул, что на территории России уже практически не осталось мест, недосягаемых для украинских дальнобойных средств поражения. При этом интенсивность таких ударов, по его словам, будет только расти.

Отдельно Сибига обратил внимание на международное давление на РФ. Он убежден, что ограничительные меры не будут ослаблены, а наоборот усилятся. Речь идет, в частности, об использовании замороженных российских активов, введении дополнительных ограничений на поездки и привлечении виновных к ответственности за совершенные преступления.

"Все это происходит потому, что фанатик в Кремле стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и жизнями миллионов людей ради своих ложных представлений. Все это также потому, что он не хочет признать простую истину: достичь поставленных целей на поле боя ему не удастся", – добавил Сибига.

Сибига подчеркнул, что России в конце концов все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование. Однако из-за отказа от мира условия такого урегулирования для Москвы будут значительно менее выгодными.

"Отказ Путина от мира должен стать основанием для существенного усиления международного давления на Россию и увеличения поддержки Украины", – подытожил министр.

Что предшествовало

4 июня президент Владимир Зеленский обратился с открытым письмом к российскому диктатору. Глава государств призвал его прекратить войну и перейти к прямым переговорам. Зеленский отметил, что Россия не достигла поставленных целей, а дальнейшее продолжение боевых действий только увеличивает потери и ухудшает положение Кремля.

В письме Зеленский отметил, что война стала личным выбором Путина и за годы его правления полностью изменила отношения между Украиной и Россией. По словам президента, украинцы стремятся к справедливому миру, тогда как России не удалось сломать украинское сопротивление.

Президент предложил провести личную встречу в нейтральной стране. В частности в Швейцарии, Турции или одном из арабских государств. Он также выступил за участие США и европейских партнеров как гарантов будущей системы безопасности.

Кроме того, Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров, обмену пленными по формуле "всех на всех" и решению вопроса возвращения гражданских и депортированных детей.

Подробнее о письме к российскому диктатору читайте в нашем материале.

В ответ Путин дал понять, что позиция Кремля не изменится. Он заявил о готовности встретиться с Зеленским лишь для подписания возможных договоренностей, а не для переговоров. Кроме того, Путин раскритиковал украинскую сторону и фактически поддержал продолжение боевых действий, обратившись к российским военным с призывом продолжать службу.

Комментируя такую реакцию, Зеленский отметил, что Россия снова сделала выбор в пользу войны вместо мира. Президент подчеркнул, что ответ Кремля оказался слабым и свидетельствует о нежелании Путина завершать войну.

Глава государства также заявил, что российский руководитель не стремится менять ситуацию и не хочет признавать, что эта война нужна только ему самому и тем, кто получает из нее выгоду.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник 8 июня, по просьбе Украины, будет собрано срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Совбез ООН созван "в ответ на последнюю масштабную атаку" страны-агрессора России против Украины.

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