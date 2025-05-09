Си во время встречи с Путиным назвал требования России 'законным беспокойством' и призвал устранить 'первопричины украинского кризиса'

8 мая глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле обсудил тему войны в Украине. Он заявил, что Китай поддерживает все мирные инициативы по Украине, но подчеркивает необходимость "устранения первопричин кризиса".

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Об этом сообщили в министерстве иностранных дел КНР. Си отметил, что его страна поддерживает любые действия, направленные на установление мира.

"Относительно украинского вопроса Китай выступает за и остается преданным концепции общей, всеобъемлющей, общей и устойчивой безопасности на глобальном уровне, и считает важным серьезно воспринимать законные беспокойства по безопасности всех стран и устранить первопричины "украинского кризиса", – заявил лидер КНР.

Он также выразил надежду на достижение справедливого, длительного и обязательного мирного соглашения, которое будет поддержано всеми заинтересованными сторонами через диалог. Китайское министерство иностранных дел также сообщило, что диктатор Путин, в свою очередь, высоко оценил "объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию "украинского кризиса".

В китайском ведомстве отметили, что Путин заявил о готовности России к мирным переговорам без каких-либо предварительных требований, а также выразил надежду на достижение справедливого и длительного мирного соглашения.

Также глава Кремля отметил, что Россия и Китай всегда демонстрировали солидарность и взаимную поддержку, а дружба между двумя странами нерушима.

"Я хотел бы поддерживать тесную стратегическую связь с председателем Си Цзиньпином, предоставлять стратегическое руководство для развития двусторонних отношений, совместно реагировать на вызовы сложных международных ситуаций, углублять всестороннее стратегическое сотрудничество, защищать общие интересы двух стран и способствовать развитию мира в направлении справедливости, демократии и многополярности", – цитируют в МИД Китая слова Путина.

Напомним, американское агентство Bloomberg отметило, что Си Цзиньпин воспользуется своим визитом в Москву 9 мая, чтобы показать тесные связи с диктатором РФ Владимиром Путиным. Также он имеет целью ослабить США на международной арене.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия намерена подписать новые документы с Китайской Народной Республикой. В связи с этим лидер КНР Си Цзиньпин с официальным визитом приедет в Москву. Вероятно, событие состоится в период, когда РФ устроит парад к 9 мая.

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