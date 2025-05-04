В Москве заявили, что к ним едет Си Цзиньпин 'подписывать документы'

Страна-агрессор Россия намеривается подписать новые документы с Китайской Народной Республикой. Ради этого лидер КНР Си Цзиньпин с официальным визитом приедет в Москву.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Кремль. Согласно их данным, событие состоится в период, когда РФ устраивает военный парад к 9 мая.

"Си Цзиньпин 7-10 мая с официальным визитом приедет в Россию, сообщили в Кремле", – говорится в заявлении пропагандистов.

Они уточнили, что китайский лидер примет участие в "торжественных мероприятиях" в честь 80-й годовщины победы во Великой мировой войне (Россия продолжает отмечать этот день 9 мая, как в СРСР).

"Планируется подписать межправительственные и межведомственные документы", – добавили росСМИ.

Напомним, что российский диктатор Путин на парад 9 мая пригласил даже президента США Дональда Трампа, но он ему отказал. При этом Си Цзиньпин согласился стать рядом с международным военным преступником на Красной площади. Также в Москву поедут президенты Бразилии, Венесуэлы, Палестины, Вьетнама, Кубы, Сербии, Республики Сербской, Абхазии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, а еще представители Буркина-Фасо, Словакии и Армении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно США впервые начали делиться наиболее конфиденциальной информацией разведки о космических операциях Китая и России. Эти данные начали получать Великобритания и другие страны "Пяти глаз", то есть Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!