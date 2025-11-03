Как сообщает Reuters, Россия собирается выпустить гособлигации в юанях!!!

Видео дня

Это не только прямой признак и безоговорочное признание полной экономической и политической зависимости московской орды от китайского хана, это, кроме того, совершенно небывалое откровенное унижение вассала перед сюзереном, а еще точнее - жалкой ничтожной рабыни перед своим собственником-хозяином.

(Запад, где же ваша DEI?! Посмотрите, что происходит в мире! Это - разнообразие-равенство-вовлеченность? Это РАБСТВО в чистейшем виде, которого не было даже не со времен средневековья, а с античности, да и тогда тоже не было, ведь человечество еще не знало ни о гособлигациях, ни о юанях. Ни, кстати, о России.)

И как же назвать тех, кто этой потаскухи-блярвы-шлендры-шмары боится? Орбан, проститутка проститутки, Вы, многоуважаемый, понимаете, под кем решили полежать?

Понятно, в таких условиях вести переговоры с Россией нет никакого смысла: только с хозяином этой девки! Он все и решает.

России вообще уже как таковой и нет! В этом слове три первых буквы - нахрен лишние! СИя-ПодСИя… Что-то такое…

Так что над Украиной измывается не просто "мордор". Над Украиной издевается, украинцев убивает, Украину грабит главный и безусловный выгодоприобретатель-бенефициар этой войны СИськастый Китай.

Ну а чьими руками он это делает - разве столь для нас важно? То уже чисто китайское дело насчет исторически китайской Московии. Чтоб ее, дуру стервозную, истощить-вымотать Украиной, а потом - отсицзиньпинить и похоронить, ибо за последние двести лет она вечной Поднебесной уже порядком надоела.

Трампу на заметку.