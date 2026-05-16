Си Цзиньпин принял приглашение Трампа: когда лидер Китая посетит США

Министерство иностранных дел Китая официально объявило, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США осенью 2026 года. Поездка состоится по личному приглашению президента Дональд Трампа.

Об этом пишет CNN. Издание ссылается на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.

Си Цзиньпин приедет в США осенью

В китайском МИД заявили, что Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты этой осенью по личной просьбе Дональда Трампа. Президент США пригласил лидера Поднебесной во время визита в Пекин.

В китайском МИД заявили, что встреча Трампа и Си Цзиньпина стала "исторической" и имела конкретные результаты.

"Это была важная встреча, во время которой главы двух государств провели основательное общение и достигли существенных результатов", – заявил министр иностранных дел Ван И.

По его словам, Си Цзиньпин принял приглашение Дональда Трампа и посетит США осенью этого года.

Точную дату визита китайская сторона пока не назвала.

США и Китай договорились о новых торговых механизмах

Одной из главных тем переговоров стали торгово-экономические отношения между Вашингтоном и Пекином. Стороны достигли сбалансированных компромиссов, которые могут смягчить глобальную тарифную войну.

По словам главы китайского МИД, стороны договорились о взаимном снижении таможенных тарифов и расширении доступа на рынки сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, США и Китай договорились создать торговый и инвестиционный советы для координации экономического сотрудничества.

Дональд Трамп также предположил возможность отмены ограничений для тех китайских компаний, которые покупают нефть в Иране.

Война в Украине и кризис вокруг Ирана

Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и войну в Украине.

В Пекине заявили, что Китай поддерживает продолжение переговоров между США и Ираном по ядерной программе, также китайская сторона выступила за скорейшее открытие Ормузского пролива на фоне напряженности в регионе.

Относительно войны в Украине Ван И заявил, что китайское правительство, несмотря на тесные связи с Кремлем, "выразил надежду на скорейшее окончание конфликта".

Китай и США задекларировали готовность поддерживать постоянную коммуникацию и "играть конструктивную роль" в политическом урегулировании конфликта – именно так Пекин называет войну РФ против Украины.

На фоне американо-китайского сближения в Кремле объявили, что российский диктатор Владимир Путин также планирует срочный визит в Китай.

