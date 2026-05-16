Си Цзиньпин принял приглашение Трампа: когда лидер Китая посетит США
Министерство иностранных дел Китая официально объявило, что лидер КНР Си Цзиньпин совершит официальный визит в США осенью 2026 года. Поездка состоится по личному приглашению президента Дональд Трампа.
Об этом пишет CNN. Издание ссылается на заявление министра иностранных дел Китая Ван И.
Си Цзиньпин приедет в США осенью
В китайском МИД заявили, что Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты этой осенью по личной просьбе Дональда Трампа. Президент США пригласил лидера Поднебесной во время визита в Пекин.
В китайском МИД заявили, что встреча Трампа и Си Цзиньпина стала "исторической" и имела конкретные результаты.
"Это была важная встреча, во время которой главы двух государств провели основательное общение и достигли существенных результатов", – заявил министр иностранных дел Ван И.
По его словам, Си Цзиньпин принял приглашение Дональда Трампа и посетит США осенью этого года.
Точную дату визита китайская сторона пока не назвала.
США и Китай договорились о новых торговых механизмах
Одной из главных тем переговоров стали торгово-экономические отношения между Вашингтоном и Пекином. Стороны достигли сбалансированных компромиссов, которые могут смягчить глобальную тарифную войну.
По словам главы китайского МИД, стороны договорились о взаимном снижении таможенных тарифов и расширении доступа на рынки сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, США и Китай договорились создать торговый и инвестиционный советы для координации экономического сотрудничества.
Дональд Трамп также предположил возможность отмены ограничений для тех китайских компаний, которые покупают нефть в Иране.
Война в Украине и кризис вокруг Ирана
Отдельно стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и войну в Украине.
В Пекине заявили, что Китай поддерживает продолжение переговоров между США и Ираном по ядерной программе, также китайская сторона выступила за скорейшее открытие Ормузского пролива на фоне напряженности в регионе.
Относительно войны в Украине Ван И заявил, что китайское правительство, несмотря на тесные связи с Кремлем, "выразил надежду на скорейшее окончание конфликта".
Китай и США задекларировали готовность поддерживать постоянную коммуникацию и "играть конструктивную роль" в политическом урегулировании конфликта – именно так Пекин называет войну РФ против Украины.
На фоне американо-китайского сближения в Кремле объявили, что российский диктатор Владимир Путин также планирует срочный визит в Китай.
президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.
